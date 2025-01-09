Медведев назвал идеи Трампа нереальными

Избранный президент США Дональд Трамп «решил переделать мир», идеи политика на новый президентский срок нереальны, считает зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как отметил зампред СБ, Трамп хочет «создать новую политическую географию».

«Новый яркий и цветной глобус, который сильно отличен от нынешнего скучного и серого. Все идеи сугубо прожектерские и абсолютно нереальные», — указал политик.

Так, Трамп предложил «гигантское приращение Америки» — присоединение Канады и Гренландии, переименование Мексиканского залива «неважно зачем», борьбу с премьером Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Олафом Шольцем руками миллиардера Илона Маска в соцсети Х. Как отметил Медведев, избранный лидер США, не вступив в должность, уже одержал несколько виртуальных побед и сформировал повестку космического масштаба и «космической же глупости». По словам политика, ничего из планов Трампа не случится «ни сегодня, ни завтра», тем не менее, последние дни президентства действующего лидера США Джо Байдена идут по сценарию будущего главы государства.

Между тем Дональд Трамп скорректировал свой план по завершению конфликта на Украине, выразив надежду на урегулирование ситуации за шесть месяцев, пишет «Свободная пресса».

