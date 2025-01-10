Трамп: Ведется подготовка встречи с Путиным

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил в эфире Fox News, что ведется подготовка встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

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«Он хочет встретиться. И мы ведем подготовку», — сказал политик, выступая в штате Флорида.

Ранее спецпосланник по Украине в администрации Трампа Кит Келлог заявил, что политик не планирует делать уступки Путину в вопросе урегулирования конфликта вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
ТЕГИ:СШАДональд ТрампПрезидент РФВладимир Путин

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