«Маразм»: В Совфеде назвали безумием попытку арестовать Путина на саммите БРИКС

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности личного участия Владимира Путина в саммите БРИКС в ЮАР, заявил, что по этой теме продолжаются обсуждения. Между тем вице-президент ЮАР Пол Машатиле сообщил, что Москва отклонила просьбу президента республики Сирила Рамафосы, чтобы российскую делегацию возглавил Сергей Лавров, а не Путин. Константин Долгов отметил, что если Путин поедет на саммит, то его не смогут арестовать по ордеру Международного уголовного суда (МУС).

«БРИКС – очень важная организация. Россия очень ответственно и серьезно участвует в этом формате. То, что мы будем участвовать активно – это однозначно. Президент будет решать сам, ехать ему или нет. Попытаться арестовать президента РФ – это безумие. Ордер МУС – это маразм абсолютно убогой организации, она никогда не была дееспособной, это самоунижение. Арест президента и руководителя ведущей ядерной державы – это что-то трудно поддающееся осмыслению», - сказал Долгов.

В свою очередь завкафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма в интервью НСН заявил, что Владимиру Путину «не стоит рисковать» и ехать на саммит БРИКС. При этом он отметил, что ЮАР может отказаться от ареста Путина, даже если Запад будет оказывать давление.

«Если есть риски минимальные, то не стоит рисковать, особенно в наше непростое время. С другой стороны, есть определенные обязательства в рамках международных соглашений между Россией и другими странами. Так или иначе, идут определенные политические игры, результат которых пока неясен и скрыт. Для ЮАР есть определенные рычаги давления со стороны мировой политической общественности... Но мир сейчас стал рассматривать не однополярную, а многополярную модель», - резюмировал Сурма.