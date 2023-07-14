«Маразм»: В Совфеде назвали безумием попытку арестовать Путина на саммите БРИКС
Ордер на арест МУС является самоунижением организации, отметил в эфире НСН сенатор Константин Долгов.
Попытка ареста президента РФ, руководителя ведущей ядерной державы Владимира Путина на саммите БРИКС будет безумием, заявил сенатор, экс-уполномоченный МИД по верховенству права Константин Долгов в интервью НСН.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности личного участия Владимира Путина в саммите БРИКС в ЮАР, заявил, что по этой теме продолжаются обсуждения. Между тем вице-президент ЮАР Пол Машатиле сообщил, что Москва отклонила просьбу президента республики Сирила Рамафосы, чтобы российскую делегацию возглавил Сергей Лавров, а не Путин. Константин Долгов отметил, что если Путин поедет на саммит, то его не смогут арестовать по ордеру Международного уголовного суда (МУС).
«БРИКС – очень важная организация. Россия очень ответственно и серьезно участвует в этом формате. То, что мы будем участвовать активно – это однозначно. Президент будет решать сам, ехать ему или нет. Попытаться арестовать президента РФ – это безумие. Ордер МУС – это маразм абсолютно убогой организации, она никогда не была дееспособной, это самоунижение. Арест президента и руководителя ведущей ядерной державы – это что-то трудно поддающееся осмыслению», - сказал Долгов.
В свою очередь завкафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма в интервью НСН заявил, что Владимиру Путину «не стоит рисковать» и ехать на саммит БРИКС. При этом он отметил, что ЮАР может отказаться от ареста Путина, даже если Запад будет оказывать давление.
«Если есть риски минимальные, то не стоит рисковать, особенно в наше непростое время. С другой стороны, есть определенные обязательства в рамках международных соглашений между Россией и другими странами. Так или иначе, идут определенные политические игры, результат которых пока неясен и скрыт. Для ЮАР есть определенные рычаги давления со стороны мировой политической общественности... Но мир сейчас стал рассматривать не однополярную, а многополярную модель», - резюмировал Сурма.
Саммит БРИКС должен пройти в конференц-центре Sandton в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. ЮАР, подписавшая Римский статут, учреждающий МУС, по правилам будет обязана арестовать Владимира Путина в случае его приезда на территорию государства.
В марте МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. По версии суда, они якобы «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с Украины. При этом Дмитрий Песков неоднократно называл решение МУС нелегитимным. Он подчеркивал, что любые решения подобного рода с точки зрения права для России являются ничтожными, сообщает «Радиоточка НСН».
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