«Продадут долги»: Где США найдут деньги на помощь Украине
Директор Фонда изучения США Юрий Рогулев в эфире НСН сообщил, что американцев давно не устраивает экономическое положение в стране и политика Джо Байдена.
Для обеспечения помощи Украине в $40 миллиардов США придется продавать свои долговые обязательства, в том числе Китаю. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.
Ранее американский сенатор Рэнд Пол заявил, что у США нет $40 миллиардов для военной, экономической и гуманитарной помощи Украине, хотя Сенат и одобрил такой законопроект. В связи с этим он добавил, что Вашингтону придется занять эти деньги у Пекина. По словам Рогулева, США могут продать свои долговые обязательства.
«Рэнд Пол имеет в виду, что бюджет в США дефицитный, существует государственный долг. Откуда брать $40 миллиардов? Но есть федеральная резервная система, станок и долговые обязательства, которые можно продать и получить за них живые деньги, облигации госзайма. Китай уже имеет на руках на сумму более чем $1 триллион долговых обязательств США. Их покупает кто угодно. Они за счет этого живут», - заметил он.
Рогулев считает, что Вашингтону сложно будет найти такие деньги.
«$40 миллиардов – не маленькая сумма. Она превышает расходы на части погранохраны и прочие ведомства, бюджет госдепартамента. Правда социально-экономические расходы выражаются в триллионах. Но в целом, это большие деньги, которые просто так откуда-то достать – дело непростое», - добавил он.
Директор Фонда изучения США также отметил, что простых американцев уже давно не устраивает экономическое положение в стране.
«Народ бунтует с США уже давно. Там недоверие к властям имеет место. Поэтому, конечно, президент страны Джо Байден не поправит свое дело, все время апеллируя к Украине и России. Ему это все припомнят. Американского избирателя не проведешь. Он судит по своему кошельку, по заправке, по ценам в магазинах», - заключил Рогулев.
Ранее военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США поставляют на Украину только простое оружие, опасаясь, что сложные системы будут потеряны и достанутся российской армии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+5 089 / сут.
Умерли
378 тыс.+96 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 173 / сут.
- Шойгу анонсировал создание 12 новых воинских частей в Западном военном округе
- Шойгу заявил о скором освобождении ЛНР
- Посол Украины обвинил Шольца в отказе поставлять Киеву оружие
- Курс доллара рухнул ниже 58 рублей впервые с апреля 2018 года
- Delivery Club сообщил об утечке данных клиентов
- «Известия»: Zara может возобновить работу в РФ под другим брендом
- В Еврокомиссии назвали «ненормальным» решение платить за российский газ в рублях
- Роскомнадзор потребовал от англоязычной версии «Википедии» удалить два материала с фейками о спецоперации
- В Госдуме предложили отменить верхний возрастной предел на заключение первого военного контракта
- Главный акционер Avito выйдет из бизнеса в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru