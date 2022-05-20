«Продадут долги»: Где США найдут деньги на помощь Украине

Директор Фонда изучения США Юрий Рогулев в эфире НСН сообщил, что американцев давно не устраивает экономическое положение в стране и политика Джо Байдена. 


Для обеспечения помощи Украине в $40 миллиардов США придется продавать свои долговые обязательства, в том числе Китаю. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

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Ранее американский сенатор Рэнд Пол заявил, что у США нет $40 миллиардов для военной, экономической и гуманитарной помощи Украине, хотя Сенат и одобрил такой законопроект. В связи с этим он добавил, что Вашингтону придется занять эти деньги у Пекина. По словам Рогулева, США могут продать свои долговые обязательства.

«Рэнд Пол имеет в виду, что бюджет в США дефицитный, существует государственный долг. Откуда брать $40 миллиардов? Но есть федеральная резервная система, станок и долговые обязательства, которые можно продать и получить за них живые деньги, облигации госзайма. Китай уже имеет на руках на сумму более чем $1 триллион долговых обязательств США. Их покупает кто угодно. Они за счет этого живут», - заметил он.

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Рогулев считает, что Вашингтону сложно будет найти такие деньги.

«$40 миллиардов – не маленькая сумма. Она превышает расходы на части погранохраны и прочие ведомства, бюджет госдепартамента. Правда социально-экономические расходы выражаются в триллионах. Но в целом, это большие деньги, которые просто так откуда-то достать – дело непростое», - добавил он.

Директор Фонда изучения США также отметил, что простых американцев уже давно не устраивает экономическое положение в стране.

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«Народ бунтует с США уже давно. Там недоверие к властям имеет место. Поэтому, конечно, президент страны Джо Байден не поправит свое дело, все время апеллируя к Украине и России. Ему это все припомнят. Американского избирателя не проведешь. Он судит по своему кошельку, по заправке, по ценам в магазинах», - заключил Рогулев.

Ранее военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США поставляют на Украину только простое оружие, опасаясь, что сложные системы будут потеряны и достанутся российской армии.

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ФОТО: РИА Новости
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