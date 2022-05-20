«Продадут долги»: Где США найдут деньги на помощь Украине

Ранее американский сенатор Рэнд Пол заявил, что у США нет $40 миллиардов для военной, экономической и гуманитарной помощи Украине, хотя Сенат и одобрил такой законопроект. В связи с этим он добавил, что Вашингтону придется занять эти деньги у Пекина. По словам Рогулева, США могут продать свои долговые обязательства.

«Рэнд Пол имеет в виду, что бюджет в США дефицитный, существует государственный долг. Откуда брать $40 миллиардов? Но есть федеральная резервная система, станок и долговые обязательства, которые можно продать и получить за них живые деньги, облигации госзайма. Китай уже имеет на руках на сумму более чем $1 триллион долговых обязательств США. Их покупает кто угодно. Они за счет этого живут», - заметил он.