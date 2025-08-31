Нетаньяху пообещал ликвидировать всех членов руководства хуситов

По его словам, операция продолжится до тех пор, пока все оставшиеся в живых члены руководства движения не будут обнаружены и ликвидированы.

28 августа израильские ВВС нанесли 12 авиаударов по военным объектам «Ансар Алла» в Сане, включая казармы и стратегические позиции. Движение подтвердило гибель премьер-министра Ахмеда Галеба аль-Рахави, а также ряда министров кабинета. Кроме того, движение сообщило о ранении других представителей руководства, не уточнив их имен, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».