Нетаньяху пообещал ликвидировать всех членов руководства хуситов
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские вооружённые силы нанесли смертельный удар по руководству йеменского движения «Ансар Алла» (хуситов), уничтожив большую часть его правительства и ряда высокопоставленных военных. Об этом Нетаньяху заявил на открытии заседания правительства.
По его словам, операция продолжится до тех пор, пока все оставшиеся в живых члены руководства движения не будут обнаружены и ликвидированы.
28 августа израильские ВВС нанесли 12 авиаударов по военным объектам «Ансар Алла» в Сане, включая казармы и стратегические позиции. Движение подтвердило гибель премьер-министра Ахмеда Галеба аль-Рахави, а также ряда министров кабинета. Кроме того, движение сообщило о ранении других представителей руководства, не уточнив их имен, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
