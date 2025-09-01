Хуситы подтвердили гибель 11 членов правительства

Движение «Ансар Алла» (хуситы) подтвердило смерть 11 членов правительства, управлявшего подконтрольной им территории Йемена. Об этом сообщает агентство Saba.

Ранее военные Израиля нанесли удар по йеменской столице Сане. Отмечалось, что атакам подвергся один из военных объектов, а целью удара были высокопоставленные члены движения, в числе которых министр обороны и глава генерального штаба.

Как сообщает Saba, погибли министр экономики Муин аль-Махакри, глава минюста Муджахид Ахмед, министр иностранных дел Джамаль Амер, министр сельского хозяйства Радван ар-Рубаи и министр энергетики Али Хасан. Кроме того, подтверждена гибель министра культуры Али аль-Яфаи, министра труда Самира Баджала, министра информации Хашема Шарафаддина, главы минспорта Мухаммеда аль-Маулида. Также в числе погибших руководитель канцелярии правительства Мухаммед аль-Кабси и секретарь совмина Захид аль-Амди.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале «кампании по уничтожению высокопоставленных чиновников» из правительства хуситов и пригрозил «добраться до каждого из них», пишет RT.

