Общественники Абхазии высказались против вступления в состав России

Абхазские общественные организации выступили против вступления республики в состав России. По их мнению, статус Абхазии не подлежит обсуждению, передает РИА Новости.

«Дождемся 21 февраля»: В Абхазии призвали повременить с обсуждением референдума

По мнению общественников, формат действующих отношений с Россией полностью устраивает стороны и не требует изменений.

«Все спекуляции на тему о вхождении Абхазии в состав РФ, в том числе высказывания некоторых официальных лиц, считаем безответственными и наносящими вред нашим взаимоотношениям», — сделали заявление общественники Абхазии.

Ранее секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба опроверг слухи о возможном вхождении республики в состав РФ. Об этом чиновник заявил в интервью порталу «Абхазия сегодня».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПолитикаРоссияАбхазия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры