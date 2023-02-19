Общественники Абхазии высказались против вступления в состав России
Абхазские общественные организации выступили против вступления республики в состав России. По их мнению, статус Абхазии не подлежит обсуждению, передает РИА Новости.
По мнению общественников, формат действующих отношений с Россией полностью устраивает стороны и не требует изменений.
«Все спекуляции на тему о вхождении Абхазии в состав РФ, в том числе высказывания некоторых официальных лиц, считаем безответственными и наносящими вред нашим взаимоотношениям», — сделали заявление общественники Абхазии.
Ранее секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба опроверг слухи о возможном вхождении республики в состав РФ. Об этом чиновник заявил в интервью порталу «Абхазия сегодня».
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