Якубович написал сценарий для спектакля о спецподразделении «Альфа»

Постановка расскажет о сотрудниках спецподразделения и их женах. В основу сценария лег документальный роман Алексея Филатова «неВойна».

Режиссером выступил Юрий Маковский. Премьера спектакля состоится в июне 2024 года.

Сам Якубович отметил, что был в 46 командировках по горячим точкам.

В январе 2023 года Украина ввела против Якубовича санкции. Помимо прочего, ограничения предполагают блокировку активов на территории страны при их наличии, передает «Радиоточка НСН».

