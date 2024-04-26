Якубович написал сценарий для спектакля о спецподразделении «Альфа»
Народный артист России и телеведущий Леонид Якубович написал сценарий для спектакля «Выбор», посвященного спецподразделению «Альфа». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации Союз «Офицеры группы Альфа».
Постановка расскажет о сотрудниках спецподразделения и их женах. В основу сценария лег документальный роман Алексея Филатова «неВойна».
Режиссером выступил Юрий Маковский. Премьера спектакля состоится в июне 2024 года.
Сам Якубович отметил, что был в 46 командировках по горячим точкам.
В январе 2023 года Украина ввела против Якубовича санкции. Помимо прочего, ограничения предполагают блокировку активов на территории страны при их наличии, передает «Радиоточка НСН».
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