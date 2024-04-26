МЧС: в Оренбуржье остаются затопленными почти девять тысяч домов
Около девяти тысяч домов остаются подтопленными в результате паводка в Оренбургской области, сообщило в своем Telegram-канале МЧС России.
«В регионе остаются подтоплены 8865 жилых домов и 14 545 приусадебных участков», - уточнили в ведомстве.
С подтопленных территорий эвакуировали 17,8 тысячи человек. В регион доставили более трех тысяч тонн гуманитарной помощи.
По данным МЧС, в ликвидации последствий паводка в Оренбуржье участвуют 2,6 тысячи человек и свыше 600 единиц техники.
Уровень воды в реке Урал Оренбургской области 26 апреля опустился до 869 сантиметров. На пике паводка он превышал 11 метров, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru