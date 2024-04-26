МЧС: в Оренбуржье остаются затопленными почти девять тысяч домов

«В регионе остаются подтоплены 8865 жилых домов и 14 545 приусадебных участков», - уточнили в ведомстве.

С подтопленных территорий эвакуировали 17,8 тысячи человек. В регион доставили более трех тысяч тонн гуманитарной помощи.

По данным МЧС, в ликвидации последствий паводка в Оренбуржье участвуют 2,6 тысячи человек и свыше 600 единиц техники.

Уровень воды в реке Урал Оренбургской области 26 апреля опустился до 869 сантиметров. На пике паводка он превышал 11 метров, напоминает «Радиоточка НСН».

