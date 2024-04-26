Экономист спрогнозировал сохранение ключевой ставки в 16% до начала осени

Аналитик полагает, что до конца 2024 года регулятор пойдет на снижение ставки. При этом Корнев убежден, что ЦБ не будет спешить со смягчением денежно-кредитной политики.

По словам экономиста, Центробанк будет принимать решение по ключевой ставке в зависимости от актуальных данных, пишет газета «Известия».

ЦБ на заседании 26 апреля сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила о сохранении перегрева российской экономики. Она обратила внимание, что рост спроса продолжает опережать возможности расширения предложения, передает «Радиоточка НСН».

