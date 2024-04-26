Федерация баскетбола продлила отстранение россиян до декабря 2024 года

Отстранение будет действовать до следующего заседания центрального совета организации. Оно состоится в декабре 2024 года

FIBA отстранила сборную РФ после начала спецоперации на Украине. Россияне лишились возможности участвовать в квалификационном турнире к Кубку мира 2023 года.

В феврале 2024 года отстранение россиян продлила Международная федерация хоккея на льду (IIHF). Национальная сборная не сможет участвовать в соревнованиях под эгидой организации, отмечает «Радиоточка НСН».

