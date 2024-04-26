Федерация баскетбола продлила отстранение россиян до декабря 2024 года

Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение сборных России и Белоруссии, сообщила пресс-служба спортивной организации.

FIS оставила в силе отстранение российских лыжников на новый сезон

Отстранение будет действовать до следующего заседания центрального совета организации. Оно состоится в декабре 2024 года

FIBA отстранила сборную РФ после начала спецоперации на Украине. Россияне лишились возможности участвовать в квалификационном турнире к Кубку мира 2023 года.

В феврале 2024 года отстранение россиян продлила Международная федерация хоккея на льду (IIHF). Национальная сборная не сможет участвовать в соревнованиях под эгидой организации, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СпортБаскетбол

Горячие новости

Все новости

партнеры