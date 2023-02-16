«Дождемся 21 февраля»: В Абхазии призвали повременить с обсуждением референдума

Руководство Абхазии часто бывает с визитами в России по самым разным вопросам, обсуждать возможность референдума по вхождению в состав России пока рано, сказал НСН руководитель русской диаспоры в Абхазии Роман Рязанцев.

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Ранее президент Абхазии Аслан Бжания приехал с рабочим визитом в Москву. Его пресс-служба сообщила, что абхазский лидер пробудет в российской столице 7-10 дней. По мнению ряда экспертов, президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию 21 февраля может объявить о референдумах в Абхазии и Южной Осетии по вопросу присоединения к России. Рязанцев призвал не торопиться с выводами.

«Я бы не стал забегать вперед. У президента Абхазии могут быть разные дела в России, например, переговоры с российским руководством. После возвращения из России правительство Абхазии дает пресс-конференцию, в ходе которой отвечает на все вопросы общества. Предлагаю дождаться 21 февраля, а потом уже прокомментировать сказанное Путиным», — сказал Рязанцев.

По словам собеседника НСН, отношения между абхазским и российским народом можно назвать дружескими и братскими.

«Россия — наш партнер, брат и друг. Абхазия развивается как самостоятельное и независимое государство в дружеском союзе с Россией, в партнерстве в рамках заключенных договоров. К нам массово приезжают на отдых российские туристы, мы их гостеприимно встречаем, показываем Абхазию, нашу культуру, традиции. У нас занимаются бизнесом российские предприниматели. Абхазский народ поддержал и спецоперацию, здесь прошел митинг год назад в поддержку России, мы сопереживаем россиянам. Добавлю, что многие абхазцы находятся в зоне СВО в качестве добровольцев», — отметил он.

Глава русской диаспоры в Абхазии предложил спросить мнение народа, нужен ли референдум по вхождению в состав России.

«Должно пройти широкое обсуждение в народе. Если появится такая повестка, то люди выскажут свою точку зрения на различных площадках», — добавил Рязанцев.

В заключение собеседник НСН рассказал о взаимоотношениях Абхазии и Белоруссии.

«В прошлом году белорусский лидер Александр Лукашенко был с визитом в Абхазии, его тепло приняли здесь. Мы ждем, когда Белоруссия официально признает независимость Абхазии и Южной Осетии. После этого уже можно будет говорить о построении дипломатических отношений, заключении договора о дружбе и сотрудничестве, еще о каких-то мерах. Рядовые белорусы, хоть и не так массово, как россияне, тоже приезжают к нам и отдохнуть, и здоровье поправить, и бизнесом заняться. Кстати, белорусская продукция пользуется у нас неплохим спросом», — заключил он.

Ранее бывший кандидат в президенты республики Астамур Тарба заявил, что большинство населения Абхазии не поддерживает вступление в состав России и не обсуждает этот вопрос. Об этом сообщило агентство НСН.

