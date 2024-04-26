«Лгунья» стала лучшей российской картиной на ММКФ
Фильм «Лгунья» режиссера Юлии Трофимовой признан лучшей российской картиной 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), передает ТАСС.
Лента получила «Серебряного Святого Георгия» в конкурсе «Русские премьеры». Победителя объявила член жюри, актриса Татьяна Лютаева.
Фильм «Лгунья» рассказывает о 17-летней Еве. Девушка обвинила известного певца в домогательствах и стала национальной героиней, которая «не боится сказать правду».
46-й Московский международный кинофестиваль проходит с 19 по 26 апреля. Традиционно основной площадкой стал киноцентр «Октябрь», напоминает «Радиоточка НСН».
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