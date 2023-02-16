В руководстве Абхазии назвали вбросом сообщения о присоединении к России
Секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба опроверг слухи о возможном вхождении республики в состав РФ. Об этом чиновник заявил в интервью порталу «Абхазия сегодня».
Конституция республики не позволяет даже обсуждать тему присоединения к России, сказал Шамба.
По его словам, дискуссии на эту тему влекут уголовную ответственность. Воссоединение с РФ чиновник назвал «нереальным».
Визит президента республики Аслана Бжании в Москву с вопросом присоединения не связан, заверил политик.
Пока рано обсуждать проведение референдума по вхождению Абхазии в Союзное государство, заявил НСН глава "Русская община в Абхазии" Роман Рязанцев. Он призвал дождаться послания президента РФ Владимира Путина 21 февраля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+14 740 / сут.
Умерли
396 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+11 140 / сут.
- В Белом доме заявили, что не побуждают Украину атаковать территорию России
- Один человек пострадал в Белгородской области при обстреле ВСУ
- В руководстве Абхазии назвали вбросом сообщения о присоединении к России
- Санду призвала новое правительство обеспечить безопасность граждан
- Украина получила транш помощи от Евроконтроля на аэронавигационную инфраструктуру
- Жителю Салехарда, который собирался воевать за Украину, дали три года колонии
- Журналист из США обнародовал новые подробности диверсии на «Северных потоках»
- Стивен Кинг стал самым издаваемым в России автором за 2022 год
- Новый премьер Молдавии назвал приоритетом интеграцию в ЕС
- Пригожин заявил об убийстве украинцами американского наемника в Артемовске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru