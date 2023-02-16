В руководстве Абхазии назвали вбросом сообщения о присоединении к России

Секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба опроверг слухи о возможном вхождении республики в состав РФ. Об этом чиновник заявил в интервью порталу «Абхазия сегодня».

«Предложат другой формат»: В Абхазии исключили присоединение к России

Конституция республики не позволяет даже обсуждать тему присоединения к России, сказал Шамба.

По его словам, дискуссии на эту тему влекут уголовную ответственность. Воссоединение с РФ чиновник назвал «нереальным».

Визит президента республики Аслана Бжании в Москву с вопросом присоединения не связан, заверил политик.

Пока рано обсуждать проведение референдума по вхождению Абхазии в Союзное государство, заявил НСН глава "Русская община в Абхазии" Роман Рязанцев. Он призвал дождаться послания президента РФ Владимира Путина 21 февраля.

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