В руководстве Абхазии назвали вбросом сообщения о присоединении к России

Конституция республики не позволяет даже обсуждать тему присоединения к России, сказал Шамба.

По его словам, дискуссии на эту тему влекут уголовную ответственность. Воссоединение с РФ чиновник назвал «нереальным».

Визит президента республики Аслана Бжании в Москву с вопросом присоединения не связан, заверил политик.

Пока рано обсуждать проведение референдума по вхождению Абхазии в Союзное государство, заявил НСН глава "Русская община в Абхазии" Роман Рязанцев. Он призвал дождаться послания президента РФ Владимира Путина 21 февраля.

