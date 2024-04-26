Российская молодежная сборная по хоккею разгромила Казахстан со счетом 12:0

Молодежная сборная России по хоккею разгромила команду Казахстана на турнире «Кубок Будущего».

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Молодежные команды двух стран встретились в Новосибирске. Игра завершилась победой подопечных Николая Воеводина со счетом 12:0. В составе россиян дубли оформили Егор Соловьев и Михаил Ильин.

По итогам двух встреч сборная России набрала четыре очка и возглавила турнирную таблицу. 28 апреля состоится игра с командой Белоруссии.

Ранее хоккеисты магнитогорского «Металлурга» завоевали Кубок Гагарина, одержав победу над ярославским «Локомотивом», сообщает «Радиоточка НСН»

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ФОТО: pixabay.com
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