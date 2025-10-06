Помогавший после обстрела житель Белгорода погиб при новом ракетном ударе ВСУ

Житель Белгорода, помогавший рабочим справиться с последствиями обстрела города, погиб при новом ракетном ударе ВСУ. Об этом сообщает RT.

Гладков: Два человека ранены в результате атак дронов ВСУ в Белгородской области

Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, мужчина погиб до прибытия бригады скорой помощи.

«Герой! Выражаю всем его родным и близким самые искренние слова соболезнования», - заявил он, добавив, что был ранен ещё один мужчина, которого госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Ранее Гладков заявил, что мирная жительница погибла в Щебекино при обстреле ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: t.me/vvgladkov
