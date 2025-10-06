Помогавший после обстрела житель Белгорода погиб при новом ракетном ударе ВСУ
Житель Белгорода, помогавший рабочим справиться с последствиями обстрела города, погиб при новом ракетном ударе ВСУ. Об этом сообщает RT.
Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, мужчина погиб до прибытия бригады скорой помощи.
«Герой! Выражаю всем его родным и близким самые искренние слова соболезнования», - заявил он, добавив, что был ранен ещё один мужчина, которого госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Ранее Гладков заявил, что мирная жительница погибла в Щебекино при обстреле ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
