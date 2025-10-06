Минфин РФ дополнительно выделит средства на борьбу с дронами в приграничье

На повышение безопасности в приграничных и новых регионах РФ будут выделены дополнительные средства. Как пишет RT, об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

Силуанов рассказал об индексации соцвыплат в 2026 году

На парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ он указал, что данные средства также будут направлены на повышение безопасности и борьбу с беспилотниками.

«Необходимые ресурсы с силовыми ведомствами определены и учтены в бюджете», - подчеркнул министр.

Ранее Силуанов заявил, что приоритетами бюджета России на 2026-2028 годы стануто бязательства перед россиянами и обеспечение обороны и безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

