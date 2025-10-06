Польский суд продлил арест подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
Срок ареста украинца Владимира Журавлёва, которого подозревают в причастности к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», продлили на 40 суток. Как пишет RT, соответствующее решение принял Окружной суд Варшавы.
Адвокат задержанного Тимотеуш Папроцкий отметил, что прокурор запрашивал продление на 100 суток, однако суд ограничился более чем вдвое меньши сроком.
«В ближайшие дни мы подадим жалобу на решение суда», - добавил юрист.
Ранее Журавлёв через своего адвоката заявил, что не причастен к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
