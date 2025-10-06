Польский суд продлил арест подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Житель Белгорода погиб при ракетном обстреле ВСУ Матвиенко призвала собирать с неработающих граждан взносы в ФОМС Нобелевскую премию в области медицины получили ученые из США и Японии Глава Ассоциации «Интернет-видео» высказал опасения, что на соответствие традиционным ценностям начнут фильтровать все фильмы в Сети