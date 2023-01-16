«Обращение к элитам»: В статье Медведчука увидели претензию на политическое лидерство

На Украине считают Медведчука врагом и мемом, а в России он себя не найдет в политике, сказал в эфире НСН Богдан Безпалько.

Большая статья украинского политика Виктора Медведчука является попыткой произвести впечатление на российские элиты, предположил в интервью НСН член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Переданный России в рамках обмена пленными лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) ранее обнародовал в «Известиях» статью под названием «Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния», в которой порассуждал на разные темы. В частности, он высказался за создание на Украине «партии мира и гражданского диалога» в противовес «партии войны».

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«Здесь очевидны претензии Медведчука на то, что он должен быть политическим лидером Украины, которая будет нейтральна или союзна по отношению к России. Это в определенной степени выражение его политических амбиций. Статья адресована российской элите и российской публике, на Украине Медведчук уже не пользуется авторитетом ни у кого. Для антироссийских элит он давно превратился во врага или, как минимум, в мем, а для пророссийской - это человек, который полностью завалил работу по формированию пророссийского политического класса и соответствующей политической системы. Кроме того, его часто обвиняют в коррупции. На Украине он никому не может адресовать свой месседж», - сказал Безпалько.

При этом он высказал мнение, что и в России у Медведчука нет политического будущего.

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«Это может быть согласовано с одной частью российских элит и адресовано другой. Хотя российская публика также воспринимает Медведчука крайне скептически. Я вообще не знаю того, кто бы к нему относился позитивно, кроме некоторых политологов, и то - тех, кто считал, что его нужно просто физически спасти. В политике, мне кажется, он себя уже точно не найдет. В России он точно не сможет войти в политический класс, а на Украине его даже лишили гражданства. В новых российских регионах есть свои элиты, вряд ли Пушилин (Врио главы ДНР Денис Пушилин - прим. НСН) будет доволен, если его заставят подчиняться Медведчуку. В Запорожье и Херсоне также есть свои. Если его даже привезти куда-нибудь в обозе полностью победившей армии, мне сложно представить, что он будет обладать каким-то весом или авторитетом. На Украине можно заставить его слушаться только под дулом пистолета», - заключил собеседник НСН.

Безпалько также добавил, что в статье Медведчука «нет ничего оригинального или какого-то инсайда».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что статья Медведчука «вызывает большой интерес», при этом он не смог уточнить, читал ли ее Владимир Путин.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
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