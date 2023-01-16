«Обращение к элитам»: В статье Медведчука увидели претензию на политическое лидерство

Большая статья украинского политика Виктора Медведчука является попыткой произвести впечатление на российские элиты, предположил в интервью НСН член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Переданный России в рамках обмена пленными лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) ранее обнародовал в «Известиях» статью под названием «Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния», в которой порассуждал на разные темы. В частности, он высказался за создание на Украине «партии мира и гражданского диалога» в противовес «партии войны».