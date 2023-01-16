Песков заявил, что не знает, читал ли Путин статью Медведчука

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не знает, читал ли Владимир Путин статью депутата запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука.

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При этом он отметил, что статья хорошо расходится и вызывает большой интерес.

Ранее Виктор Медведчук опубликовал в газете «Известия» статью, в которой обвинил политиков Соединенных Штатов и Европы в нежелании мира на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияДмитрий Песков
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