Песков заявил, что не знает, читал ли Путин статью Медведчука

При этом он отметил, что статья хорошо расходится и вызывает большой интерес.

Ранее Виктор Медведчук опубликовал в газете «Известия» статью, в которой обвинил политиков Соединенных Штатов и Европы в нежелании мира на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

