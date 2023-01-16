Песков заявил, что не знает, читал ли Путин статью Медведчука
16 января 202313:20
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не знает, читал ли Владимир Путин статью депутата запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука.
При этом он отметил, что статья хорошо расходится и вызывает большой интерес.
Ранее Виктор Медведчук опубликовал в газете «Известия» статью, в которой обвинил политиков Соединенных Штатов и Европы в нежелании мира на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 289 / сут.
Умерли
394 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 466 / сут.
- Шольц принял отставку главы Минобороны Германии
- «Будут гореть». Песков рассказал, что будет с танками, которые Британия поставит Украине
- В интернете опубликовали список россиян, погибших в авиакатастрофе в Непале
- СМИ: Два батальона ВСУ покинули Артемовск и Соледар из-за нехватки боеприпасов
- ОБСЕ заявила об отсутствии своих представителей в Донбассе
- Премьер Польши Моравецкий попросит немецких политиков передать танки Киеву
- Глава Минобороны ФРГ объяснила свою отставку
- «Неудавшаяся атака»: Над Севастополем сбили семь беспилотников
- Песков: российские войска не наносят удары по жилым домам на Украине
- Песков заявил, что не знает, читал ли Путин статью Медведчука
16 января 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru