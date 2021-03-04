«Обозвали дебилом!» Гости Норкина сцепились из-за сравнения России с собакой

Политическое ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ было остановлено из-за скандала, который разгорелся между экономистом Михаилом Делягиным и журналистом Максимом Юсиным. После того, как в какой-то момент Россию сравнили с «собакой», ведущий программы Андрей Норкин попросил экспертов покинуть студию и «прийти в себя»

Гости в эфире поспорили из-за санкций, введенных США и Европой против России. Делягин заявил, что ограничительные меры вводятся так, чтобы не ухудшить экономическое сотрудничество, поэтому ждать серьезных ударов не стоит.

Юсин же заявил, что западные санкции будут лишь усиливаться и весной достигнут пика. Он утверждал, что Запад продолжит делать все возможное, чтобы опустить Россию на дно. На этом фоне Юсин заявил, что к России относятся, как к собаке, сообщает РИА ФАН. Это выражение возмутило Делягина. Конфликт между гостями разгорелся с большей силой, и Норкин потребовал покинуть студию обоих собеседников.