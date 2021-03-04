«Обозвали дебилом!» Гости Норкина сцепились из-за сравнения России с собакой
Экономист Михаил Делягин не вернулся в эфир ток-шоу и потребовал извинений.
Политическое ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ было остановлено из-за скандала, который разгорелся между экономистом Михаилом Делягиным и журналистом Максимом Юсиным. После того, как в какой-то момент Россию сравнили с «собакой», ведущий программы Андрей Норкин попросил экспертов покинуть студию и «прийти в себя»
Гости в эфире поспорили из-за санкций, введенных США и Европой против России. Делягин заявил, что ограничительные меры вводятся так, чтобы не ухудшить экономическое сотрудничество, поэтому ждать серьезных ударов не стоит.
Юсин же заявил, что западные санкции будут лишь усиливаться и весной достигнут пика. Он утверждал, что Запад продолжит делать все возможное, чтобы опустить Россию на дно. На этом фоне Юсин заявил, что к России относятся, как к собаке, сообщает РИА ФАН. Это выражение возмутило Делягина. Конфликт между гостями разгорелся с большей силой, и Норкин потребовал покинуть студию обоих собеседников.
После рекламы в студию вернулся только Юсин. Позднее в беседе с телеканалом «Царьград» Делягин сообщил, что не вернулся в эфир, поскольку его «никто не приглашал обратно».
«Меня обозвали дебилом и выгнали из студии. Если господин Норкин солидарен с господином Юсиным и считает меня дебилом, наверное, не стоит там быть. Сначала эти люди сравнивают Россию с собакой и считают это нормальным. Потом они обижаются, когда их внимание на это обращают. А дальше меня выгоняют. А господину Юсину, который считает, что Россия — это собака, там самое место», — возмутился экономист и добавил, что Юсин должен перед ним извиниться.
Ранее Делягин обвинял российские власти в бесчеловечности. Сейчас в российском бюджете без движения лежит 15,2 трлн рублей, но государство ни при каких обстоятельствах не дает их людям, утверждал экономист.
«Государство считает, что не бюджет существует для общества, для людей, а люди существуют в качестве придатка к бюджету. Это глубоко порочная, либеральная, абсолютно бухгалтерская позиция, она абсолютно бесчеловечна, но это фундаментальная позиция российской государственности. Когда Дмитрий Медведев в бытность президентом рассказывал крымским пенсионерам, что денег нет, в федеральном бюджете без движения валялось 7,3 трлн рублей», - заявлял он в эфире НСН.
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