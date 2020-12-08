«Преступно и бесчеловечно!» Делягин осудил нежелание властей делиться «заначкой»
Экономист Михаил Делягин объяснил НСН, почему в России будут проблемы с экономическим ростом.
Расходы России на преодоление последствий пандемии коронавируса в 2020 году отстали от ведущих стран мира. При этом власти не планируют в 2021-2023 годах масштабной поддержки экономического роста. Экономисты Альфа-Банка привели собственный прогноз экономического роста в России в 2021 году. В отличие от Минэкономразвития (3,3%), эксперты оценивают его в 2,5%.
Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин рассказал в эфире НСН, что у правительства в России зашкаливают запасы денег, но делиться ими власти не хотят.
«Государство считает, что не бюджет существует для общества, для людей, а люди существуют в качестве придатка к бюджету. Это глубоко порочная, либеральная, абсолютно бухгалтерская позиция, она абсолютно бесчеловечна, но это фундаментальная позиция российской государственности. Когда Дмитрий Медведев в бытность президентом рассказывал крымским пенсионерам, что денег нет, в федеральном бюджете без движения валялось 7,3 трлн рублей», - говорит он.
По словам экономиста, сейчас в российском бюджете без движения лежит 15,2 трлн рублей. «При этом федеральный бюджет еще и берет займы, чтобы их потом заморозить в бюджете, но не давать людям ни при каких обстоятельствах», - отмечает Делягин.
При этом российские власти в объем помощи экономике в 2020 записали и сокращения поступлений в бюджет, но даже с учетом этой бухгалтерской хитрости объем помощи все равно был меньше, чем в развитых странах, что, по мнению Делягина, «является преступной политикой».
Он отметил, что власти РФ неверно понимают природу прочности экономических и социальных систем.
«Система прочна не тогда, когда в ней есть заначка в деньгах, ведь невозможно решать проблемы только деньгами, не имея рабочих, инженеров и предприятий. Общество прочно тогда, когда имеет работающую экономику», - говорит Делягин.
В начале октября Михаил Делягин в ходе пресс-конференции НСН рассказал, что главная причина ослабления рубля заключается в ограничении экономической деятельности в России во время пандемии и сокращении доходов федерального бюджета.
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