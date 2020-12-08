«Преступно и бесчеловечно!» Делягин осудил нежелание властей делиться «заначкой»

«Государство считает, что не бюджет существует для общества, для людей, а люди существуют в качестве придатка к бюджету. Это глубоко порочная, либеральная, абсолютно бухгалтерская позиция, она абсолютно бесчеловечна, но это фундаментальная позиция российской государственности. Когда Дмитрий Медведев в бытность президентом рассказывал крымским пенсионерам, что денег нет, в федеральном бюджете без движения валялось 7,3 трлн рублей», - говорит он.

По словам экономиста, сейчас в российском бюджете без движения лежит 15,2 трлн рублей. «При этом федеральный бюджет еще и берет займы, чтобы их потом заморозить в бюджете, но не давать людям ни при каких обстоятельствах», - отмечает Делягин.

При этом российские власти в объем помощи экономике в 2020 записали и сокращения поступлений в бюджет, но даже с учетом этой бухгалтерской хитрости объем помощи все равно был меньше, чем в развитых странах, что, по мнению Делягина, «является преступной политикой».

Он отметил, что власти РФ неверно понимают природу прочности экономических и социальных систем.

«Система прочна не тогда, когда в ней есть заначка в деньгах, ведь невозможно решать проблемы только деньгами, не имея рабочих, инженеров и предприятий. Общество прочно тогда, когда имеет работающую экономику», - говорит Делягин.

В начале октября Михаил Делягин в ходе пресс-конференции НСН рассказал, что главная причина ослабления рубля заключается в ограничении экономической деятельности в России во время пандемии и сокращении доходов федерального бюджета.

