Пора спасать накопления? Экономист предрек рост инфляции в России

Он также рассказал, какие факторы сдерживают инфляцию конкретно в России.

«Уже давно в нашей стране главным фактором, влияющим на инфляцию, является произвол монополий и нищета населения. То есть когда люди теряют все, инфляционное давление снижается. Сейчас у нас будет ускорение инфляции из-за девальвации рубля, из-за панического роста произвола монополий. Например, если государство вводит маркировку лекарств, то люди начинают закупаться ими впрок, создавая спрос и способствуя повышению цен. Надо понимать, что в больницах в ряде регионов нет ничего. В целом общая нищета очень сильно сдерживает рост цен. Поэтому бить какую-то дополнительную тревогу я бы не стал, на фоне коронобесия инфляция – это не самое страшное», - отметил Делягин.

Кроме того, Делягин объяснил, почему государству стоит опасаться росту наличности вне банков.

«Чтобы люди не забирали деньги из банков, нужно повышать процентные ставки, а для этого нужно ограничить произвол монополий среди банков, потому что они слишком зажрались с совершенно безумной маржой. Кроме того, нужно создать атмосферу доверия и спокойствия», - добавил экономист.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что банковский сектор в настоящее время здоров и устойчив, несмотря на некоторые проблемные кредитные организации. По ее словам, первая волна коронавируса показала, что банки сумели справиться с этой напастью, так как они не сокращают выдачу кредитов и реструктурируют их.

Между тем, финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что российская экономика не выдержит нового локдауна, так как тогда «закрутится спираль убивания экономики». По его прогнозам, в первую очередь от локдауна пострадает сфера услуг, в которой работает много россиян. Он отметил, что без зарплаты люди не смогут отдавать займы. При таких условиях смогут выжить только топ-20 банков России, которые могут рассчитывать на поддержку ЦБ, заявил аналитик.

Ранее президент России Владимир Путин исключил введение общенационального локдауна.

