Пора спасать накопления? Экономист предрек рост инфляции в России
Научный руководитель Института проблем глобализации в эфире НСН назвал факторы, влияющие на риски для россиян остаться без денег.
Россияне запаслись наличными на 12,1 триллиона рублей, заявил глава аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. В годовом выражении объем наличных средств вне банковской системы вырос на 28,3%, до начала коронакризиса в марте этот показатель находился на уровне 7%. Осадчий подчеркнул, что удержание крупных объемов наличных вне банков повышает риски инфляционного кризиса.
Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин рассказал в эфире НСН, что существенную роль в оценке рисков инфляции играет, откуда именно сняли наличные.
«На самом деле инфляция связана со скоростью оборота денег. Оборот наличных до начала цифровой эпохи действительно был максимален, поэтому все привыкли считать, что когда деньги переходят с банковского счета в наличную форму, то это создает угрозу инфляции. Сейчас наибольшая скорость оборота денег – на банковских карточках. Мы ими активно рассчитываемся в интернете, и поэтому оборот этой категории денег значительно выше. Если сейчас произошел вывод денег со срочных вкладов, с депозитов в наличную форму, то тогда есть угроза инфляции. А если с карточки сняли наличные, тогда скорость оборота замедлилась и инфляционные риски снизились», - уточнил экономист.
Он также рассказал, какие факторы сдерживают инфляцию конкретно в России.
«Уже давно в нашей стране главным фактором, влияющим на инфляцию, является произвол монополий и нищета населения. То есть когда люди теряют все, инфляционное давление снижается. Сейчас у нас будет ускорение инфляции из-за девальвации рубля, из-за панического роста произвола монополий. Например, если государство вводит маркировку лекарств, то люди начинают закупаться ими впрок, создавая спрос и способствуя повышению цен. Надо понимать, что в больницах в ряде регионов нет ничего. В целом общая нищета очень сильно сдерживает рост цен. Поэтому бить какую-то дополнительную тревогу я бы не стал, на фоне коронобесия инфляция – это не самое страшное», - отметил Делягин.
Кроме того, Делягин объяснил, почему государству стоит опасаться росту наличности вне банков.
«Чтобы люди не забирали деньги из банков, нужно повышать процентные ставки, а для этого нужно ограничить произвол монополий среди банков, потому что они слишком зажрались с совершенно безумной маржой. Кроме того, нужно создать атмосферу доверия и спокойствия», - добавил экономист.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что банковский сектор в настоящее время здоров и устойчив, несмотря на некоторые проблемные кредитные организации. По ее словам, первая волна коронавируса показала, что банки сумели справиться с этой напастью, так как они не сокращают выдачу кредитов и реструктурируют их.
Между тем, финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что российская экономика не выдержит нового локдауна, так как тогда «закрутится спираль убивания экономики». По его прогнозам, в первую очередь от локдауна пострадает сфера услуг, в которой работает много россиян. Он отметил, что без зарплаты люди не смогут отдавать займы. При таких условиях смогут выжить только топ-20 банков России, которые могут рассчитывать на поддержку ЦБ, заявил аналитик.
Ранее президент России Владимир Путин исключил введение общенационального локдауна.
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