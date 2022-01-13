«Обозначили границы»: В заявлении Толстого усмотрели реальный курс Москвы

Российские власти хотят усилить напряженность на украинском и прибалтийском направлениях и посылают соответствующие сигналы Западу, заявил политолог Павел Салин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Так он прокомментировал слова вице-спикера Госдумы Петра Толстого, который заявил, что Россия должна быть восстановлена в границах Российской империи.

По словам Толстого, когда к России присоединится ряд стран, ранее входивших в состав империи, то страны Прибалтики и Финляндия «сами приползут», осознав «ничтожность своего положения».



«Это не его личное мнение, это попытка в очередной раз продемонстрировать свою лояльность курсу высшего руководства, потому что ясно, что после провала переговоров с Западом, российское руководство встает перед необходимостью поднимать ставки, отступать оно сейчас не может себе позволить по имиджевым соображениям. В рамках поднятия ставок ожидается, что Москва будет играть на усилении напряженности по своим границам, то есть, по странам постсоветского пространства. Поэтому заявление господина Толстого вполне вписывается в ожидаемый курс Москвы – усиление напряженности на западном направлении – украинское и прибалтийское», - объяснил Салин.