«Обозначили границы»: В заявлении Толстого усмотрели реальный курс Москвы

Политолог Павел Салин уверен, что на фоне провальных переговоров с Западом Россия будет усиливать напряженность по своим границам. 

Российские власти хотят усилить напряженность на украинском и прибалтийском направлениях и посылают соответствующие сигналы Западу, заявил политолог Павел Салин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Так он прокомментировал слова вице-спикера Госдумы Петра Толстого, который заявил, что Россия должна быть восстановлена в границах Российской империи.

По словам Толстого, когда к России присоединится ряд стран, ранее входивших в состав империи, то страны Прибалтики и Финляндия «сами приползут», осознав «ничтожность своего положения».

«Это не его личное мнение, это попытка в очередной раз продемонстрировать свою лояльность курсу высшего руководства, потому что ясно, что после провала переговоров с Западом, российское руководство встает перед необходимостью поднимать ставки, отступать оно сейчас не может себе позволить по имиджевым соображениям. В рамках поднятия ставок ожидается, что Москва будет играть на усилении напряженности по своим границам, то есть, по странам постсоветского пространства. Поэтому заявление господина Толстого вполне вписывается в ожидаемый курс Москвы – усиление напряженности на западном направлении – украинское и прибалтийское», - объяснил Салин.

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При этом политолог подчеркнул, что вице-спикер Госдумы явно преувеличил геополитические планы России, но вектор указал верный.

«В такой грубой, достаточно эмоциональной форме обрисован возможный курс российских властей, и российские власти хотят, чтобы Запад знал об этом, это элемент психологического давления. Господин Толстой здесь занимает публичную позицию – тоже шлет сигнал Западу – не хотите договариваться, Россия готова к экспансии на своих внешних границах с целью восстановления влияния СССР. Сценарий возвращения к Российской империи необсуждаемый, но господин Толстой не связан реальными геополитическими планами, он фронтмен – публичная фигура, он может позволить себе серьезную гиперболу. И там, где в предварительных планах Москвы, условно говоря, гибридная спецоперация в отношении Прибалтики без использования российских танков, но с использованием пророссийского населения в этих странах и прочее, то в словах господина Толстого это превращается уже в восстановление Российской империи вплоть до Финляндии. То есть, вектор географической направленности коррелируется с возможными планами российского руководства, а вот оформление, результат – это уже художественный вымысел», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».

Если США будут и дальше поставлять Украине вооружение, она окажется в экономической опасности, государству пора перестать думать о мнимой угрозе от России, заявил ранее бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПрибалтикаПетр ТолстойРоссия
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