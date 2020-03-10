Что будет после 2024? Не «что», а «кто»

Обещавшая быть нудным «одобрямсом» процедура рассмотрения Госдумой во втором чтении поправок в Конституцию неожиданно превратилась в грандиозный фарс, ради которого, вероятно, и затевался весь процесс внесения изменений в Основной закон. Начал единоросс Александр Карелин предложением после всенародного голосования по поправкам еще и досрочно переизбрать Госдуму, которое тут же поддержал Владимир Жириновский. «Должен действовать новый парламент с обновленными полномочиями», - пояснил лидер ЛДПР, который в выборах принимал участие уже столько раз, что переизбраться еще один ему – как чихнуть (не во время эпидемии будет сказано). Резонное замечание, высказанное лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, что, мол, неплохо было бы сначала разобраться «с коронавирусом и обвалом рубля», утонуло в последовавших событиях. И дело даже не в предложении того же Жириновского избирать президента голосованием в Госсовете. «Собрать туда лучших людей страны. Пусть они и решают, кто будет главой государства», - сказал Жириновский.

Право озвучить самое главное верноподданическое предложение было доверено первой женщине-космонавту (видимо, депутаты-мужчины отказались от такой возможности в честь прошедшего праздника, а не по какой другой причине). Поначалу выступление изобиловало риторикой времен карибского кризиса, живой свидетельницей которого является Валентина Терешкова. Однако потом она без обиняков заявила, что «людей волнует и даже тревожит, что будет после 2024 года», когда, напомним, истекают последний срок полномочий Владимира Путина. И предложила «либо снять ограничение по числу президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий Президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства». Бурные продолжительные аплодисменты.

Первым в публичное пространство идею «обнуления» президентских сроков внес бывший помощник действующего главы государства Владислав Сурков. Правда, ему, в отличие от аплодисментов депутату Терешковой, досталось указание представителя Кремля на то, что его мнение – теперь исключительно личное.

После таких речей успокаивать законотворческий порыв в Госдуму прибыл лично президент. Для начала он развеял ожидания о досрочных выборах депутатов, не поддержав эту инициативу. Нецелесообразным он счел и предложение убрать из Конституции ограничение количества президентских сроков. А вот против поправки, которая позволила бы ему после внесения изменений в Основной закон вновь участвовать в выборах главы государства, Владимир Путин возражать не стал. Если, конечно, ее одобрит Конституционный суд РФ. За этим, как можно предположить, дело не станет.

Кстати, Госдума уже одобрила поправку, обнуляющую президентские сроки после принятия новой редакции Конституции. А мы-то боялись, что, дескать, будет после 2024-го года?! Не «что», а «кто».

