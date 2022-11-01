Обнородовано совместное заявление Путина, Алиева и Пашиняна
Появился текст совместного заявления российского президента Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по итогам трехсторонних переговоров в Сочи, сообщает «РЕН ТВ».
Стороны подтвердили приверженность неукоснительному соблюдению всех указанных договоренностей в интересах комплексной нормализации отношений Баку и Еревана, обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития Южного Кавказа. Также было решено приложить дополнительные усилия для безотлагательного решения остающихся задач, включая блок гуманитарных вопросов.
Азербайджан и Армения договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, а также обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года.
Чтобы укрепить доверие между народами двух стран будут проводиться трехсторонние межпарламентские контакты.
Владимир Путин заявил о необходимости придать импульс работе трехсторонней рабочей группы России, Армении и Азербайджана. Об этом он сказал на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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