Обнародованы планы приближенных Лукашенко при его свержении

Белорусские политики из ближайшего окружения президента Александра Лукашенко интересовались у коллег в Кремле возможностью скрыться в России, если глава государства будет свергнут. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По мнению собеседников агентства, Александр Лукашенко может некоторое время сохранять власть благодаря жесткому подавлению протестных акций в Белоруссии.