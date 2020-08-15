Обнародованы планы приближенных Лукашенко при его свержении

Белорусские политики из ближайшего окружения президента Александра Лукашенко интересовались у коллег в Кремле возможностью скрыться в России, если глава государства будет свергнут. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По мнению собеседников агентства, Александр Лукашенко может некоторое время сохранять власть благодаря жесткому подавлению протестных акций в Белоруссии.

Лукашенко: «Страну никому не отдадим»

Массовые протесты в Белоруссии начались после обнародования результатов президентских выборов. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал чуть более 80 процентов голосов. Его главный конкурент Светлана Тихановская - 10 процентов.

Ранее журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН назвал происходящее в республике революцией, отметив, что Лукашенко политически бесперспективен.

«Друзья, в Белоруссии революция. Это страшный сон нашей власти – оранжевая революция. Чем она закончится - неизвестно. Мой прогноз – Александр Григорьевич Лукашенко политически бесперспективен», – прокомментировал он.



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ФОТО: РИА Новости
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