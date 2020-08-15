Лукашенко: «Страну никому не отдадим»

Белорусский президент Александр Лукашенко сделал заявление о ситуации в республики. В ответ на массовые протесты он отметил, что руководство страны никому ее не отдаст и «удержит ситуацию» в Белоруссии, передает Sputnik Беларусь.

Политическое заявление Александр Лукашенко сделал во время совещания в Центре стратегического управления в министерстве обороны 15 августа, в субботу.

«Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится (массовых протестов и забастовок – прим. НСН). Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим», - сказал Лукашенко.