Лукашенко: «Страну никому не отдадим»
Белорусский президент Александр Лукашенко сделал заявление о ситуации в республики. В ответ на массовые протесты он отметил, что руководство страны никому ее не отдаст и «удержит ситуацию» в Белоруссии, передает Sputnik Беларусь.
Политическое заявление Александр Лукашенко сделал во время совещания в Центре стратегического управления в министерстве обороны 15 августа, в субботу.
«Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится (массовых протестов и забастовок – прим. НСН). Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим», - сказал Лукашенко.
При этом он отметил, что он и его соратники не испытывают «благодушия, успокоенности». Лукашенко призвал белорусов ответить на любые вызовы.
«Вы знаете, жизнь наша такая и судьба, что мы, находясь в центре Европы, всегда должны быть готовыми вовремя ответить на любые вызовы», - считает белорусский президент.
Массовые протесты начались после обнародования итогов президентских выборов в Белоруссии 9 августа. Митингующие призывали остановить фальсификацию данных. По сведениям МВД Белоруссии, за неделю протестных акций пострадал 121 сотрудник милиции, возбуждено свыше 90 уголовных дел. Произошли задержания свыше 6,7 тысячи участников несанкционированных акций. Погиб 34-летний предприниматель Александр Тарайковский.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
918 тыс.+5 061 / сут.
Умерли
15 617+119 / сут.
Выздоровели
729 тыс.+6 447 / сут.
- Цепкало отреагировал на обвинения во взяточничестве
- Россия присоединилась к межгосударственному розыску Цепкало
- Обнародованы планы приближенных Лукашенко при его свержении
- В Коми после гибели четырех шахтеров завели уголовное дело
- Лукашенко: «Страну никому не отдадим»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru