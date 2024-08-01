Россия и США обменялись в Турции 26 заключенными, сообщил турецкий телеканал NTV. В Россию отправится десять освобожденных, среди них и Вадим Красиков, осужденный в ФРГ пожизненно по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили. Также трое человек будет передано США, 13 – Германии. Ярмуш отметила, что без содействия Вашингтона подобного обмена бы не состоялось.

«У Байдена осталось буквально несколько месяцев до конца президентского срока. Обычно под конец правления президенты подписывают много прошений о помиловании, это уже традиция. Каждый человек, которого обменяют, должен пройти процедуру помилования. Байден хочет добавить бонусов демократической партии. США даже смогли уговорить своих иностранных союзников, имея влияние на другие юрисдикции. Насколько мне известно, в России нет граждан Германии, в обмене которых были бы заинтересованы в ФРГ. Без влияния США такой крупномасштабный беспрецедентный обмен бы не состоялся», - сказала она.

Как добавила собеседница НСН, значима также и роль российской дипломатии.