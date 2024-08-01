«Не для Украины»: В крупнейшем обмене заключенными заинтересованы Россия и США
Владимир Путин еще в феврале 2024 года заявлял в интервью Такеру Карлсону о желании обменять Вадима Красикова, напомнила НСН Мария Ярмуш.
Беспрецедентный обмен заключенными из семи стран не состоялся бы без содействия российских и американских дипломатов, заявила в интервью НСН адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.
Россия и США обменялись в Турции 26 заключенными, сообщил турецкий телеканал NTV. В Россию отправится десять освобожденных, среди них и Вадим Красиков, осужденный в ФРГ пожизненно по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили. Также трое человек будет передано США, 13 – Германии. Ярмуш отметила, что без содействия Вашингтона подобного обмена бы не состоялось.
«У Байдена осталось буквально несколько месяцев до конца президентского срока. Обычно под конец правления президенты подписывают много прошений о помиловании, это уже традиция. Каждый человек, которого обменяют, должен пройти процедуру помилования. Байден хочет добавить бонусов демократической партии. США даже смогли уговорить своих иностранных союзников, имея влияние на другие юрисдикции. Насколько мне известно, в России нет граждан Германии, в обмене которых были бы заинтересованы в ФРГ. Без влияния США такой крупномасштабный беспрецедентный обмен бы не состоялся», - сказала она.
Как добавила собеседница НСН, значима также и роль российской дипломатии.
«Это заслуга Российской Федерации и дипломатов, которые всеми силами пытались помочь российским гражданам, арестованным в иностранных юрисдикциях. Президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту упомянул нашего бывшего сотрудника ФСБ, который ликвидировал чеченского бандита на территории Германии. Президент выразил желание его обменять. Другие страны, особенно США, безусловно, слышат нашего президента, получают информацию по дипломатическим каналам о своих гражданах, которые отбывают наказание в России. У нас это Гершкович и Уилан. США, естественно была заинтересована в обмене своих граждан», - сообщали она.
При этом, по словам Ярмуш, текущие события не связаны с возможными мирными переговорами по Украине.
«Не думаю, что могла быть какая-то связь, это две разные плоскости. Мы говорим про людей, которые совершили преступление, с точки зрения каждой конкретной юрисдикции. Это не может быть условием для мирных переговоров, поскольку Россия никогда не пойдет на требования, которые были бы не в ее интересах», - подытожила она.
СМИ уточняют, что Россия в ходе обмена выдала американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана, российских оппозиционных политиков Илью Яшина (признан в РФ иноагентом), Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом) и Андрея Пивоварова, экс-главу уфимского штаба Навального (признаны экстремистской организацией, ликвидированы, запрещены в РФ) Лилию Чанышеву (внесена в реестр террористов и экстремистов), передает «Радиоточка НСН». Комментариев с официальной российской стороны пока нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru