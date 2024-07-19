«Бонус демократам?»: Приговор Гершковичу ускорит процесс обмена с США

Приговор американскому журналисту The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу ускорит процесс переговоров с США о его обмене, заявила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в разговоре с НСН.

Ранее Эвана Гершковича приговорили к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. Такое решение принял суд в Екатеринбурге. По данным следствия, журналист занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК. Ранее в Белом доме заявляли о возможности обмена американцев на россиян, осужденных за границей.