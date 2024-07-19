«Бонус демократам?»: Приговор Гершковичу ускорит процесс обмена с США
Президенты РФ и США могут помиловать осужденных граждан и произвести их обмен, отметила в эфире НСН адвокат Мария Ярмуш.
Приговор американскому журналисту The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу ускорит процесс переговоров с США о его обмене, заявила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в разговоре с НСН.
Ранее Эвана Гершковича приговорили к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. Такое решение принял суд в Екатеринбурге. По данным следствия, журналист занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК. Ранее в Белом доме заявляли о возможности обмена американцев на россиян, осужденных за границей.
«После того, как суд вынес свой вердикт, вина этого американского гражданина уже установлена судебным следствием и приговором суда. Переговоры об обмене ведутся на высоком дипломатическом уровне. Вступление приговора в силу дает возможность того, что будет договоренность об обмене, сделать взаимное помилование президентами каждого из осужденных. Дальше происходит обмен. О помиловании можно говорить только после того, как приговор вступил в законную силу», - сказала Ярмуш.
Адвокат отметила, что Россия может обменять Гершковича на граждан РФ, которые находятся в других юрисдикциях и осуждены.
«Думаю, что в США находится много российских граждан, которые, так или иначе, по запросу США были экстрадированы даже из третьих стран и сейчас в отношении них были проведены уже судебные процедуры. Про многие случаи мы даже не знаем, потому что это так широко не афишируется. Но есть граждане России, которые находятся в других юрисдикциях и уже тоже осуждены. Возможно, может произойти обмен между этими юрисдикциями при содействии США, которые заинтересованы вернуть Гершковича в свое лоно. Такие разговоры должны вестись вне прессы, через дипломатов», - указала собеседница НСН.
Кроме того, Ярмуш указала, что президент США Джо Байден «поставит себе плюс», если сможет договориться об обмене.
«Если Байден захочет еще запомниться для своих избирателей, как президент, который может договариваться и может вызволить своего гражданина из тюрьмы в России, то он, конечно, поставит себе определенный плюс, а также даст дополнительный бонус демократам», - добавила она.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби ранее не исключил, что Соединенные Штаты организуют обмен американцев, в частности, обвиняемых в России в шпионаже Эвана Гершковича и Пола Уилана, на граждан РФ, содержащихся под стражей за рубежом, передает «Радиоточка НСН».
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