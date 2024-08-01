В Турции состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными

Уточняется, что в обмене участвовали семь стран: США, ФРГ, Польша, Словения, Норвегия, Россия и Белоруссия. В обменных списках значились 26 человек.

В частности, Россия выдала американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана, российских оппозиционных политиков Илью Яшина (признан в РФ иноагентом), Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом) и Андрея Пивоварова, экс-главу уфимского штаба Навального (признаны экстремистской организацией, ликвидированы, запрещены в РФ) Лилию Чанышеву (внесена в реестр террористов и экстремистов).

Кроме того, российской стороной были освобождены экс-депутат Томской думы Ксения Фадеева, журналистка Алсу Курмашева, художница Александра Скочиленко, фигурант дела о госизмене Кевин Лик, помилованный в Белоруссии немец Рико Кригер и другие.

В замен в Россию вернутся Вадим Красиков из Германии, Артем и Анна Дульцевы из Словении, Михаил Микушин из Норвегии, Павел Рубцов из Польши. США передали Москве Романа Селезнева, Владислава Клюшина и Вадима Конощенка

Отмечается, что в общей сложности в Россию отправятся 10 человек, в Германию - 13 человек, в США - три человека.

Ранее словенский телеканал N1 сообщил о готовящемся масштабном обмене заключёнными между Россией, США, Германией и Белоруссией. По его данным, кроме Артёма и Анны Дульцевых, речь шла о гражданине ФРГ Рико Кригере, американском журналисте Wall Street Journal Эване Гершковиче и россиянине Вадиме Красикове, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

