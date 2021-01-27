«Какие-то обезьяны!» Милонов продолжил конфликт с Азербайджаном из-за Карабаха

Временный поверенный в делах России в Баку был вызван в азербайджанский МИД в связи с высказываниями депутата Госдумы Виталия Милонова в адрес Азербайджана. В пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства сообщили, что использование Милоновым в интервью армянским СМИ «неприемлемых выражений в адрес азербайджанского государства и народа решительно осуждено».

Возмущение вызвали слова Милонова, прозвучавшие в интервью программе «Позиция». «Из-за серьезных ошибок древняя армянская земля отошла дикарям, которые воюют даже с трупами. С Арцаха начались большие геополитические изменения в нашем мире», — заявил парламентарий.

Виталий Милонов в эфире НСН пояснил, что относит свои оскорбления к тем, кто совершает надругательства над кладбищами и могилами.

«С трупами воюют, действительно, только дикари. Я не знаю, почему азербайджанский МИД применил это определение на себя, а также на всех своих солдат. Опять в очередной раз происходит надругательство над старыми армянскими кладбищами. Это факт. Какие-то обезьяны прыгают на древних армянских крестах – это тоже факт. Есть видеоподтверждение тому. Я не считаю, что все азербайджанцы такие люди, но те, кто сваливает сейчас кресты с древних храмов – тупые, безмозглые обезьяны. Я точно так же относился бы к людям, которые совершили бы надругательства над мечетями и мусульманскими захоронениями», - добавил он.

Собеседник НСН придерживается открытой проармянской позиции в своем отношении к конфликту в Нагорном Карабахе.