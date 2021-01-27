«Какие-то обезьяны!» Милонов продолжил конфликт с Азербайджаном из-за Карабаха

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН подчеркнул, что его нападки обращены не против азербайджанского народа, а против тех, кто разрушает святыни.

Временный поверенный в делах России в Баку был вызван в азербайджанский МИД в связи с высказываниями депутата Госдумы Виталия Милонова в адрес Азербайджана. В пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства сообщили, что использование Милоновым в интервью армянским СМИ «неприемлемых выражений в адрес азербайджанского государства и народа решительно осуждено».

Возмущение вызвали слова Милонова, прозвучавшие в интервью программе «Позиция». «Из-за серьезных ошибок древняя армянская земля отошла дикарям, которые воюют даже с трупами. С Арцаха начались большие геополитические изменения в нашем мире», — заявил парламентарий.

Виталий Милонов в эфире НСН пояснил, что относит свои оскорбления к тем, кто совершает надругательства над кладбищами и могилами.

«С трупами воюют, действительно, только дикари. Я не знаю, почему азербайджанский МИД применил это определение на себя, а также на всех своих солдат. Опять в очередной раз происходит надругательство над старыми армянскими кладбищами. Это факт. Какие-то обезьяны прыгают на древних армянских крестах – это тоже факт. Есть видеоподтверждение тому. Я не считаю, что все азербайджанцы такие люди, но те, кто сваливает сейчас кресты с древних храмов – тупые, безмозглые обезьяны. Я точно так же относился бы к людям, которые совершили бы надругательства над мечетями и мусульманскими захоронениями», - добавил он.

Собеседник НСН придерживается открытой проармянской позиции в своем отношении к конфликту в Нагорном Карабахе.

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«Их еще особенно оскорбило, что я говорил о турецких террористах. Это тоже теперь их друзья? Господа из азербайджанского МИДа признали за своих тех, кого мы от них не ожидали. А бедный азербайджанский народ, конечно, втянут в эту аферу гражданином Алиевым (президент Азербайджана - прим. НСН) и гражданином Эрдоганом (президент Турции - прим. НСН). И бедный азербайджанский народ пострадает как раз», - отметил он.

Ранее Баку внес Милонова в черный список за визит в Нагорный Карабах, когда в регионе шла война между Азербайджаном и Арменией. Депутат тогда рассказал об угрозах, которые поступают ему в социальных сетях.

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«Дикари остаются дикарями. Естественно, мне в Facebook и везде пишут оскорбительные вещи, про моих родителей, про меня, про моих детей, но, собственно говоря, я отношусь к этому спокойно. Если бы мне это писали нормальные люди, я бы расстроился. А так как мне это пишут безмозглые обезьяны и свиньи, что еще ожидать? Свинья может только хрюкать, она не может говорить на человеческом языке», - заявил он.

Как считают в МИД Азербайджана, очередной провокационный шаг Милонова против Азербайджана абсолютно противоречит отношениям высокого уровня между двумя государствами. Также было отмечено, что мнение депутата не отражает официальную позицию Москвы, и «подобные шаги преследуют цель нанести ущерб отношениям между двумя странами и воспрепятствовать реализации достигнутых договоренностей по Карабаху».

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
ТЕГИ:Нагорный КарабахВиталий МилоновАзербайджан
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