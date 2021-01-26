Поверенного РФ вызвали в МИД Азербайджана из-за высказываний Милонова
Временного поверенного в делах посольства РФ вызвали в министерство иностранных дел Азербайджана из-за высказываний депутата Госдумы Виталия Милонова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу азербайджанского МИД.
Ранее Милонов в интервью армянской программе «Позиция» допустил высказывания в адрес азербайджанского народа и самой республики, которые посчитали неуважительными.
Отмечается, что в ходе встречи с поверенным РФ азербайджанский МИД сообщил о «неприемлемых выражениях» Милонова. В дипведомстве назвали поступок депутата провокационным шагом, противоречащим сложившимся отношениям между Россией и Азербайджаном.
Как сообщает пресс-служба МИД, на встрече подчеркнули, что точка зрения Милонова «не отражает официальную позицию Москвы». Кроме того, подобные действия нацелены на нанесение ущерба отношениям государств и воспрепятствование реализации договоренностей РФ и Азербайджана по ситуации в Нагорном Карабахе.
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