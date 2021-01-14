Могло быть иначе. В Армении перечислили ошибки Пашиняна по Карабаху

Представители армянской оппозиции заявили, что Никол Пашинян мог бы предотвратить войну в Карабахе. По словам оппозиционера Вазгена Манукяна, премьер-министр республики плохо понимал, что происходит на фронте и не смог вести войну таким способом, чтобы сохранить основные позиции.

Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в эфире НСН объяснил, что ответственность за политические или военные ошибки всегда ложится на действующую власть.

«Есть люди, в основном, оппозиционеры, которые считают, что действующая власть несет ответственность за то, что произошло. В свою очередь представители власти говорят, что они практически не виноваты, а виноваты предыдущие правители. По их словам, за два с половиной года нельзя было ничего сделать, чтобы это предотвратить, и все в таком духе. Но рассуждать можно бесконечно. Виновата ли во Второй Мировой войне Великая октябрьская революция, например? Или завоевания времен Александра? Смотря какую парадигму брать для объяснения. В ходе любых конфликтов бывают ошибки, которые совершают правители. А политическая ответственность лежит на действующих властях, это всегда так. Пашинян об этом сам говорил. Это достаточно сложная тема, требующая исследования», - отметил он.