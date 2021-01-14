Могло быть иначе. В Армении перечислили ошибки Пашиняна по Карабаху
Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в эфире НСН рассказал, что можно было изменить в политике республики, чтобы не допустить поражения в войне.
Представители армянской оппозиции заявили, что Никол Пашинян мог бы предотвратить войну в Карабахе. По словам оппозиционера Вазгена Манукяна, премьер-министр республики плохо понимал, что происходит на фронте и не смог вести войну таким способом, чтобы сохранить основные позиции.
Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в эфире НСН объяснил, что ответственность за политические или военные ошибки всегда ложится на действующую власть.
«Есть люди, в основном, оппозиционеры, которые считают, что действующая власть несет ответственность за то, что произошло. В свою очередь представители власти говорят, что они практически не виноваты, а виноваты предыдущие правители. По их словам, за два с половиной года нельзя было ничего сделать, чтобы это предотвратить, и все в таком духе. Но рассуждать можно бесконечно. Виновата ли во Второй Мировой войне Великая октябрьская революция, например? Или завоевания времен Александра? Смотря какую парадигму брать для объяснения. В ходе любых конфликтов бывают ошибки, которые совершают правители. А политическая ответственность лежит на действующих властях, это всегда так. Пашинян об этом сам говорил. Это достаточно сложная тема, требующая исследования», - отметил он.
Собеседник НСН признал, что у власти Армении мог быть и другой политический курс. Но, по его словам, такие выводы, как правило, делаются уже после определенных событий.
«За время от революции до войны, конечно, были совершены некоторые ошибки, которые, скажем так, способствовали подобному течению конфликта. Речь идет о закупке вооружений, о специфике финансовых проблем, которые имеет Армения по сравнению с Азербайджаном, который начал готовиться к войне примерно с конца 90-х годов, с повышения цен на нефть. Речь идет о союзниках. Карабах воевал против Азербайджана и Турции. А это страна НАТО, между прочим. Речь идет о внешнеполитических активностях, о дипломатических предотвращениях возможностей. Много чего можно было делать по-другому. В том числе, во время военных действий. Оборонительные линии, элементарные дороги. Но представить, что за неделю можно все перевернуть и сделать по-другому, сложно. Это все-таки очень серьезный момент», - заключил Искандарян.
Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев после военных действий в Нагорном Карабахе выступил в защиту премьер-министра Армении. По его словам, не Никол Пашинян создавал нынешнюю армию, а предыдущие армянские лидеры Серж Саргсян и Роберт Кочарян.
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