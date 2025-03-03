«Русофобский шабаш!»: Европейцы поддержали Зеленского двухэтапным планом перемирия

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не верит в эффективность перемирия на Украине, которое может быть согласовано лидерами России и США. Так, Макрон совместно с премьером Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры Украины, которое могло бы продлиться месяц. Это стало бы первым этапом плана. Об этом сообщило издание Figaro.

При этом Макрон отметил, что их предложение не касается ситуации на земле, так как из-за длины фронта будет сложно отследить соблюдение перемирия. При этом Макрон подчеркнул, что это расстояние сегодня соответствует расстоянию от Парижа до Будапешта.

Также Макрон уточнил, что западные военные «в ближайшие недели» на Украине не появятся.

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