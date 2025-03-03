«Русофобский шабаш!»: Европейцы поддержали Зеленского двухэтапным планом перемирия
Пока европейские лидеры на саммите в Лондоне представили свой план перемирия из двух этапов, Владимир Зеленский продолжает делать агрессивные заявления, отказываясь и уходить в отставку, и соглашаться на уступки для России.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не верит в эффективность перемирия на Украине, которое может быть согласовано лидерами России и США. Так, Макрон совместно с премьером Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры Украины, которое могло бы продлиться месяц. Это стало бы первым этапом плана. Об этом сообщило издание Figaro.
При этом Макрон отметил, что их предложение не касается ситуации на земле, так как из-за длины фронта будет сложно отследить соблюдение перемирия. При этом Макрон подчеркнул, что это расстояние сегодня соответствует расстоянию от Парижа до Будапешта.
Также Макрон уточнил, что западные военные «в ближайшие недели» на Украине не появятся.
САПОГИ НА ЗЕМЛЕ, САМОЛЕТЫ В НЕБЕ
В воскресенье, 2 марта, в Лондоне прошел саммит европейских стран при участии Украины, на котором обсуждался российско-украинский конфликт и возможности усиления обороноспособности Европы.
Рассказывая о плане перемирия, французский президент пояснил, что иностранные войска будут развернуты на Украине только на втором этапе.
«Вопрос в том, как использовать это время, чтобы достичь доступного перемирия, на переговоры по которому уйдут несколько недель, а затем, после подписания мира, последует развертывание сил», - сообщил Макрон.
По мнению Макрона, подобный план позволил бы европейским лидерам присоединиться к обособленному диалогу глав США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.
Выступая с речью по итогам саммита, Стармер, в свою очередь, помимо выделенной Украине ссуды в 2,2 млрд фунтов стерлингов, пообещал Киеву еще 1,6 млрд фунтов стерлингов для покупки 5000 ракет ПВО. Помимо этого, он анонсировал отправку миротворцев на Украину со словами: «Сапоги на земле и самолеты в небе», однако только в случае мирного соглашения.
НИ ПЕРЕМИРИЯ, НИ УСТУПОК
При этом сам украинский лидер Владимир Зеленский считает, что до урегулирования конфликта на Украине ещё «очень-очень далеко».
По словам политика, никто еще даже не начинал урегулирование конфликта. Также Зеленский отверг идею территориальных уступок, необходимость которых отмечал помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.
Так, 2 марта Уолтц заявил, что власти Киева могли бы пойти на некоторые территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности. Однако неготовность Зеленского к конкретным предложениям разочаровывает Вашингтон, отмечал Уолтц.
Ранее один из самых ярых сторонников киевского режима сенатор-республиканец Линдси Грэм после скандального разговора Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете призвал Зеленского уйти в отставку.
Зеленский на подобные слова отреагировал крайне негативно и в грубой форме ответил Грэму, что его мнение будет учтено только тогда, когда тот станет гражданином Украины. Его слова приводит телеканал Sky News.
«И тогда его голос начнет иметь вес, и я выслушаю его как гражданина Украины по вопросу о том, кто должен быть президентом», - заявил Зеленский.
Также Зеленский указал, что президента Украины «должны выбирать не в доме Линдси Грэма, а на Украине».
При этом украинский лидер отметил, что его будет «трудно заменить» на его посту.
«Недостаточно просто провести выборы. Надо бы не допустить меня к участию. И это будет немного сложнее», – приводит его слова «Страна.ua».
Помимо прочего, Зеленский после саммита в Лондоне заявил, что не станет признавать территориальные уступки для заключения мирной сделки даже если это будет часть способа заключить мирное соглашение. Его слова приводит Guardian.
При этом Зеленский подчеркнул, что в качестве гарантий безопасности Украину бы устроило присутствие западных войск «в море, на суше и в небе».
РУСОФОБСКИЙ ШАБАШ
Саммит в Лондоне, конечно, не остался без внимания России и комментариев высокопоставленных чиновников.
Так, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети Х назвал его «русофобским шабашем».
«Антитрамповский русофобский шабаш собрался в Лондоне, чтобы поклясться в верности нацистским ничтожествам в Киеве. Это позорное зрелище хуже словесного поноса клоуна в Овальном кабинете», - написал Медведев.
По мнению Медведева, мероприятие было позорным собранием, члены которого желают продолжать войну до последнего украинца.
Негодование европейский саммит вызвал и у американского предпринимателя и главы эффективности работы правительства США (DOGE) Илона Маска. Так, тот возмутился, что пока люди умирают в окопах, европейцы устраивают ужины.
«Сколько родителей никогда больше не увидят своих сыновей? Сколько детей никогда больше не увидят своих родителей?» — возмутился Маск.
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