«Повышение ставок»: Медведева назвали главным кандидатом в преемники Путина

«Пока базовый сценарий – Путин идет на выборы в 2024 году и выигрывает их. Конечно, если предположить другой сценарий, Медведев – кандидат в преемники номер один. Очевидно, что Путин всегда смотрит разные варианты, в этом пуле есть и люди, которые нам хорошо известны, типа Собянина, Мишустина, Демина, и есть фигуры неочевидные. В этом году несомненен рост влияния Медведева, Мишустина, Патрушева, Собянина, Кириенко – взрывной рост, Кадырова. Кадыров сегодня ключевая фигура в этом большом пасьянсе, у него есть функционал коммуникации с исламскими странами. По понятным причинам есть проблемы у Сергея Шойгу», - отметил он.

Минченко объяснил, что Дмитрий Анатольевич выполняет много важных функций, на которых специально не делается акцент.

«Медведев из большой политики никуда не уходил, это один из наиболее доверенных соратников Владимира Путина. Тот факт, что Медведев выступил в роли коммуникатора с Китаем, это еще раз подтверждает. У Медведева очень серьезная функция внешней коммуникации, в этом ему помогает пост руководителя «Единой России». Надо понимать, что помимо написания постов в телеграмме, Дмитрий Анатольевич ведет очень много работы, которая не очень афишируется, но которая является очень важной. В частности, в последнее время начали показывать его функционал по сопровождению перенастройки военно-промышленного комплекса», - рассказал он.