«Повышение ставок»: Медведева назвали главным кандидатом в преемники Путина

Политолог Евгений Минченко отметил, что в этом году свое влияние усилили также Мишустин, Патрушев, Собянин и Кадыров. 

В 2022 году свои политические позиции больше других усилили Дмитрий Медведев и Рамзан Кадыров, заявил президент холдинга «Минченко Консалтинг», политолог Евгений Минченко в разговоре с НСН.

Накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим 2023 годом и выпустил программную статью с подведением итогов уходящего года. Минченко объяснил основной посыл статьи, а также подвел «политические» итоги года.

«Уходит на повышение»: После отставки Кадырову предрекли работу на федеральном уровне

«Пока базовый сценарий – Путин идет на выборы в 2024 году и выигрывает их. Конечно, если предположить другой сценарий, Медведев – кандидат в преемники номер один. Очевидно, что Путин всегда смотрит разные варианты, в этом пуле есть и люди, которые нам хорошо известны, типа Собянина, Мишустина, Демина, и есть фигуры неочевидные. В этом году несомненен рост влияния Медведева, Мишустина, Патрушева, Собянина, Кириенко – взрывной рост, Кадырова. Кадыров сегодня ключевая фигура в этом большом пасьянсе, у него есть функционал коммуникации с исламскими странами. По понятным причинам есть проблемы у Сергея Шойгу», - отметил он.

Минченко объяснил, что Дмитрий Анатольевич выполняет много важных функций, на которых специально не делается акцент.

«Медведев из большой политики никуда не уходил, это один из наиболее доверенных соратников Владимира Путина. Тот факт, что Медведев выступил в роли коммуникатора с Китаем, это еще раз подтверждает. У Медведева очень серьезная функция внешней коммуникации, в этом ему помогает пост руководителя «Единой России». Надо понимать, что помимо написания постов в телеграмме, Дмитрий Анатольевич ведет очень много работы, которая не очень афишируется, но которая является очень важной. В частности, в последнее время начали показывать его функционал по сопровождению перенастройки военно-промышленного комплекса», - рассказал он.

«Видимость самостоятельности»: В Лондоне делают ставку на связку с США

При этом предновогодняя статья Медведева объясняет позицию России по ситуации вокруг Украины – о переговорах речи не идет, а ставки только повышаются, добавил Минченко.

«Текст очень хорошо сделан по акцентам, по содержанию, по риторике. В нем есть очевидный авторский момент, Медведев лично участвовал в подготовке текста. Этот текст – повышение ставок, Медведев здесь заявляет о цели смена режима на Украине. Это сильное поднятие ставок, это не то, что «мы готовимся к миру, к переговорам». Заявлено впервые в такой резкой форме о неготовности вступать сейчас вообще в какие-либо переговоры с Западом. Еще один посыл, что мы идем к миру макрорегионов, будем отстраиваться от Запада и не считаем себя ограниченными в средствах в рамках этого противоборства. Это достаточно жесткий ультиматум», - объяснил собеседник НСН.

В августе Евгений Минченко говорил НСН, что Дмитрий Медведев хочет вновь занять кресло президента России и имеет реальные шансы на это. Политолог напомнил, что Медведев интегрирован в элиту и доказал свою лояльность Владимиру Путину в 2011 году.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:Владимир ПутинДмитрий Медведев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры