Парламентские выборы в ЛНР могут пройти осенью 2023 года

«Мы уже готовимся к стандартам Российской Федерации по количеству населения нашего региона, уже как субъекта Российской Федерации», - сказал он.

Мирошниченко отметил, что уже в сентябре следующего года после выборов и количественный, и качественный состав парламента будет меняться.

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

