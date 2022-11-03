Парламентские выборы в ЛНР могут пройти осенью 2023 года
Выборы депутатов парламента Луганской народной республики могут пройти в сентябре 2023 года. Об этом заявил в интервью РИА Новости председатель парламента Республики Денис Мирошниченко.
«Мы уже готовимся к стандартам Российской Федерации по количеству населения нашего региона, уже как субъекта Российской Федерации», - сказал он.
Мирошниченко отметил, что уже в сентябре следующего года после выборов и количественный, и качественный состав парламента будет меняться.
Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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