Выборы в Запорожской области назначили на сентябрь 2023 года
Выборы во все уровни власти Запорожской области состоятся 10 сентября 2023 года. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий.
«Во второе воскресенье сентября следующего года планируется проведение выборов. И будут проведены выборы во все уровни власти. Соответственно, дальше это уже будет абсолютно гражданская модель», — отметил чиновник в беседе с РИА Новости.
Балицкий подчеркнул, что почти все органы власти в области «сформированы в той или иной степени». По словам врио главы региона, аппарат будут пополнять в первую очередь местными жителями, которые «могут, хотят и проходят по тем критериям, которые сегодня предъявляются к человеку, находящемуся на этой должности».
Запорожская область вошла в состав РФ по итогам референдума, состоявшегося в конце сентября. Врио главы региона был назначен Балицкий, возглавлявший военно-гражданскую администрацию области.
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