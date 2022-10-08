Выборы в Запорожской области назначили на сентябрь 2023 года

Выборы во все уровни власти Запорожской области состоятся 10 сентября 2023 года. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий.

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«Во второе воскресенье сентября следующего года планируется проведение выборов. И будут проведены выборы во все уровни власти. Соответственно, дальше это уже будет абсолютно гражданская модель», — отметил чиновник в беседе с РИА Новости.

Балицкий подчеркнул, что почти все органы власти в области «сформированы в той или иной степени». По словам врио главы региона, аппарат будут пополнять в первую очередь местными жителями, которые «могут, хотят и проходят по тем критериям, которые сегодня предъявляются к человеку, находящемуся на этой должности».

Запорожская область вошла в состав РФ по итогам референдума, состоявшегося в конце сентября. Врио главы региона был назначен Балицкий, возглавлявший военно-гражданскую администрацию области.

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ФОТО: РИА Новости
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