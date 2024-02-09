Путин: Нападение Варшавы – возможная причина ввода войск РФ в Польшу
Российские войска могут быть направлены в Польшу только в том случае, если нападение начнется со стороны Варшавы, сообщил президент РФ Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии, нигде. Зачем нам это?» — ответил глава государства на вопрос о том, может ли президент представить сценарий, при котором он направляет российские войска в Варшаву.
Как отметил российский лидер, заявления о том, что якобы у Москвы есть территориальные притязания на всем Европейском континенте, лишены здравого смысла, ведь глобальная война может поставить на грань уничтожения всё человечество.
Путин указал, что Североатлантический альянс пытается запугать граждан стран-участниц мнимой российской угрозой, которая может перерасти в глобальную войну, чтобы «выбить побольше денег из налогоплательщиков» на противостояние с РФ на украинском театре военных действий с целью как можно сильнее ослабить Россию.
Также президент сказал, что Запад начал осознавать невозможность стратегического поражения России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru