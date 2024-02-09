Журналист Карлсон назвал безумцами тех, кто считает, что Путин уступит Крым Украине

Он назвал безумцами тех, кто верит в то, что российский лидер уступит полуостров Киеву с целью завершения вооруженного конфликта. По словам Карлсона, Крым находился у РФ «еще в начале этой войны». «Поэтому, если вы действительно считаете, что в качестве условия для достижения мира Путин должен будет отдать Крым, то вы безумны», — заявил журналист.

Он указал, что попытки превратить Россию с большим ядерным потенциалом в слабое государство бессмысленны, к тому же в этом случае пострадают сами США. Он назвал американское руководство сумасшедшими и напомнил, к чему привели попытки Вашингтона свергнуть власть в других странах.

В интервью Путин сообщил, что хочет добиться решения конфликта на Украине переговорами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

