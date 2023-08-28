В Германии заявили, что «Северный поток» должен быть отремонтирован

Как заявил премьер-министр Саксонии (Германия) Михаэль Кречмер, в противном случае трубопровод может быть полностью разрушен коррозией. Как считает политик, данная инфраструктура может обеспечить энергоснабжение ФРГ через пять или десять лет.

В настоящее время следует хотя бы выкачать воду из газопровода и закрыть его, чтобы он оставался в сохранности еще какое-то время, указал премьер-министр.

Следы взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» ведут на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

