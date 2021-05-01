О полном прекращении огня договорились Киргизия и Таджикистан

«Наши народы переживают трудные времена. У нас произошла трагедия для двух стран. Нам было тяжело проводить работу, но тем не менее по поручению глав наших государств мы приняли решение о полном прекращении стрельбы и (решение – прим. НСН) отвести все воинские формирования на места постоянной дислокации», - приводит его слова киргизское государственное агентство Кабар.

Он уточнил, что протокол в «интересах двух стран», подписанный по итогам переговоров, состоит из четырех пунктов.

Переговоры правительственных делегаций Душанбе и Бишкека по делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы проходят в Баткенской области Киргизии. Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов возглавили представительства своих стран, отмечает RT.

В этот же день стало известно, что лидеры Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон в телефонном разговоре обсудили соблюдение режима прекращения огня на границе и отвод войск в места постоянной дислокации. В ходе разговора президенты отметили, что все войска вернутся от границы на постоянные позиции.

Ранее заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в эфире Telegram-канала "Радиоточка НСН" рассказал, что регион периодически уже становился зоной конфликтов, основная причина — спорные участки границы.

«В конфликтах большую роль играет вопрос границы – почти треть сухопутной таджикско-киргизской границы неделиметирована и тем более не демаркирована. Спорные участки порождают постоянный конфликт. У каждого своя правда, каждый трясет своими картами и утверждает свою правоту. Думаю, конфликт быстро закончится. Постреляют, продемонстрируют, что называется, свою крутость, сожгут несколько десятков домов, убьют несколько десятков человек, а потом разойдутся. Однако наличие танков и тяжелой техники в этот раз демонстрирует, что в перспективе этот конфликт имеет, к сожалению, потенциал, чтобы вылиться в локальную войну. Но пока мы наблюдаем крупный приграничный инцидент», - отметил он.

