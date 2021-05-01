О полном прекращении огня договорились Киргизия и Таджикистан
Киргизия и Таджикистан достигли договоренностей о полном прекращении огня на границе. Об этом заявил глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев по итогам переговоров со своим таджикским коллегой Саймумином Ятимовым.
«Наши народы переживают трудные времена. У нас произошла трагедия для двух стран. Нам было тяжело проводить работу, но тем не менее по поручению глав наших государств мы приняли решение о полном прекращении стрельбы и (решение – прим. НСН) отвести все воинские формирования на места постоянной дислокации», - приводит его слова киргизское государственное агентство Кабар.
Он уточнил, что протокол в «интересах двух стран», подписанный по итогам переговоров, состоит из четырех пунктов.
Переговоры правительственных делегаций Душанбе и Бишкека по делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы проходят в Баткенской области Киргизии. Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов возглавили представительства своих стран, отмечает RT.
В этот же день стало известно, что лидеры Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон в телефонном разговоре обсудили соблюдение режима прекращения огня на границе и отвод войск в места постоянной дислокации. В ходе разговора президенты отметили, что все войска вернутся от границы на постоянные позиции.
Ранее заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в эфире Telegram-канала "Радиоточка НСН" рассказал, что регион периодически уже становился зоной конфликтов, основная причина — спорные участки границы.
«В конфликтах большую роль играет вопрос границы – почти треть сухопутной таджикско-киргизской границы неделиметирована и тем более не демаркирована. Спорные участки порождают постоянный конфликт. У каждого своя правда, каждый трясет своими картами и утверждает свою правоту. Думаю, конфликт быстро закончится. Постреляют, продемонстрируют, что называется, свою крутость, сожгут несколько десятков домов, убьют несколько десятков человек, а потом разойдутся. Однако наличие танков и тяжелой техники в этот раз демонстрирует, что в перспективе этот конфликт имеет, к сожалению, потенциал, чтобы вылиться в локальную войну. Но пока мы наблюдаем крупный приграничный инцидент», - отметил он.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+9 270 / сут.
Умерли
111 тыс.+392 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 637 / сут.
- В апреле Путин продолжает возглавлять рейтинг медийных персон
- Захарова раскрыла плана Запада по сдерживанию России
- О полном прекращении огня договорились Киргизия и Таджикистан
- Поворот Трусовой. Зачем фигуристка вернулась к Тутберидзе
- Умер продюсировавший Пугачеву Михаил Плоткин
- Роспотребнадзор начал контроль морской воды на коронавирус в Крыму
- Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня
- Индия получила первую партию российской вакцины «Спутник V»
- В США умер миллиардер Илай Броуд
- Патриарх Кирилл освятил пасхальные куличи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru