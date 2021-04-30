Постреляют и разойдутся? В СНГ назревает новая локальная война
Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в эфире НСН рассказал о причинах таджико-киргизского конфликта.
В Киргизии заявили о полном прекращении огня на границе с Таджикистаном. При этом полпред правительства в регионе заявил, что пока преждевременно говорить о том, что ситуация полностью выровнена.
Накануне конфликт местных жителей приграничных районов республик перерос в вооруженное противостояние. Столкновения длились более шести часов. В результате, по официальным данным, погибли 13 киргизов, еще 134 пострадали. В Душанбе сообщили о восьми жертвах и 110 раненых. К вечеру стороны договорились о прекращении огня и отводе сил.
Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в эфире Telegram-канала "Радиоточка НСН" рассказал, что регион периодически уже становился зоной конфликтов, основная причина — спорные участки границы.
«В конфликтах большую роль играет вопрос границы – почти треть сухопутной таджикско-киргизской границы неделиметирована и тем более не демаркирована. Спорные участки порождают постоянный конфликт. У каждого своя правда, каждый трясет своими картами и утверждает свою правоту. В советское время границы носили сугубо административный и виртуальный характер и часто менялись, так что карт, подтверждающих и ту, и другую позицию можно найти сколько угодно. Думаю, конфликт быстро закончится. Постреляют, продемонстрируют, что называется, свою крутость, сожгут несколько десятков домов, убьют несколько десятков человек, а потом разойдутся. Однако наличие танков и тяжелой техники в этот раз демонстрирует, что в перспективе этот конфликт имеет, к сожалению, потенциал, чтобы вылиться в локальную войну. Но пока мы наблюдаем крупный приграничный инцидент», - отметил он.
Собеседник НСН рассказал о конкуренции, которая усиливает вражду между этническими общинами.
«В целом, ситуация ухудшается из года в год. На мой взгляд, это объясняется тем, что несколько поколений людей уже не живут в СССР, не знают, что такое дружба народов – изобретение советского периода. Они привыкли, что с другой стороны воображаемой линии границы находятся чужие люди. Бытовые контакты сохраняются, общий бизнес, товарообмен. Но все это перекрывается растущей конкуренцией. Население растет, причем с таджикской стороны сильнее. А количество ресурсов уменьшается – воды, пригодных к возделыванию пахотных земель, пастбищ, дорог. И именно конкуренция между этническими общинами является, как мне кажется, основным механизмом всех конфликтов. Да и пограничники и с той, и с другой стороны – как правило, выходцы из тех же приграничных общин», - объяснил он.
Конфликт возник из-за водораспределительного пункта «Головной» в верховьях реки Исфары (Ак-Суу). Таджикские пограничники настаивают, что там их территория, а Киргизская Республика в одностороннем порядке оккупировала это сооружение. В Бишкеке уверяют, что с таджикской стороны некие люди установили камеры видеонаблюдения на столбах линий электропередачи и перекрыли доступ к воде. Это возмутило местных жителей.
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