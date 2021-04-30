Постреляют и разойдутся? В СНГ назревает новая локальная война

В Киргизии заявили о полном прекращении огня на границе с Таджикистаном. При этом полпред правительства в регионе заявил, что пока преждевременно говорить о том, что ситуация полностью выровнена.

Накануне конфликт местных жителей приграничных районов республик перерос в вооруженное противостояние. Столкновения длились более шести часов. В результате, по официальным данным, погибли 13 киргизов, еще 134 пострадали. В Душанбе сообщили о восьми жертвах и 110 раненых. К вечеру стороны договорились о прекращении огня и отводе сил.

Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в эфире Telegram-канала "Радиоточка НСН" рассказал, что регион периодически уже становился зоной конфликтов, основная причина — спорные участки границы.

«В конфликтах большую роль играет вопрос границы – почти треть сухопутной таджикско-киргизской границы неделиметирована и тем более не демаркирована. Спорные участки порождают постоянный конфликт. У каждого своя правда, каждый трясет своими картами и утверждает свою правоту. В советское время границы носили сугубо административный и виртуальный характер и часто менялись, так что карт, подтверждающих и ту, и другую позицию можно найти сколько угодно. Думаю, конфликт быстро закончится. Постреляют, продемонстрируют, что называется, свою крутость, сожгут несколько десятков домов, убьют несколько десятков человек, а потом разойдутся. Однако наличие танков и тяжелой техники в этот раз демонстрирует, что в перспективе этот конфликт имеет, к сожалению, потенциал, чтобы вылиться в локальную войну. Но пока мы наблюдаем крупный приграничный инцидент», - отметил он.