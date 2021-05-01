Президенты Таджикистана и Киргизии провели переговоры о ситуации на границе

«В ходе переговоров главы государств обсудили выполнение достигнутых между сторонами договоренностей по стабилизации ситуации в приграничных районах Таджикистана и Киргизии, уделив особое внимание вопросам полного соблюдения режима прекращения огня и возвращения войск на постоянные позиции», - заявили в пресс-службе.

Уточняется, что между главами государств произошел обмен мнениями по поводу совместной деятельности рабочих групп в этом направлении и начале заседания межправительственных комиссий по делимитации и демаркации.

Напомним, 29 апреля конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана перерос в вооруженное противостояние с участием вооруженных сил обеих стран. Жертвами столкновения пограничников Киргизии и Таджикистана стали около 40 человек с обеих сторон, свыше 200 пострадали. Перемирие удалось достичь со второй попытки – вечером 30 апреля. Первая попытка была предпринята вечером 29 апреля, но нарушена на следующий день.

