Президенты Таджикистана и Киргизии провели переговоры о ситуации на границе

Лидеры Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон в телефонном разговоре обсудили соблюдение режима прекращения огня на границе и отвод войск в места постоянной дислокации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу таджикистанского лидера.

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«В ходе переговоров главы государств обсудили выполнение достигнутых между сторонами договоренностей по стабилизации ситуации в приграничных районах Таджикистана и Киргизии, уделив особое внимание вопросам полного соблюдения режима прекращения огня и возвращения войск на постоянные позиции», - заявили в пресс-службе.

Уточняется, что между главами государств произошел обмен мнениями по поводу совместной деятельности рабочих групп в этом направлении и начале заседания межправительственных комиссий по делимитации и демаркации.

Напомним, 29 апреля конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана перерос в вооруженное противостояние с участием вооруженных сил обеих стран. Жертвами столкновения пограничников Киргизии и Таджикистана стали около 40 человек с обеих сторон, свыше 200 пострадали. Перемирие удалось достичь со второй попытки – вечером 30 апреля. Первая попытка была предпринята вечером 29 апреля, но нарушена на следующий день.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыПрезидентКиргизияТаджикистан
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