СМИ: Таджикистан отпровергает информацию о стягивании военной техники к границе с Киргизией
Таджикские военные соблюдают мирные договоренности с Киргизией и не стягивают к границе с республикой свою военную технику. Она по-прежнему дислоцируется территории Таджикистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Собеседник агентства утверждает, что военные контролируют ситуацию. По его данным, на границе относительно спокойная обстановка, пишет Газета.ru
Ранее погранслужба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии заявил, что Таджикистан стягивает к границе с республикой военную технику. Утром в субботу было также заявлено об обстреле таджикскими военными жилых домов граждан Киргизии.
Ранее заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в эфире Telegram-канала "Радиоточка НСН" рассказал, что регион периодически уже становился зоной конфликтов, основная причина — спорные участки границы.
«В конфликтах большую роль играет вопрос границы – почти треть сухопутной таджикско-киргизской границы неделиметирована и тем более не демаркирована. Спорные участки порождают постоянный конфликт. У каждого своя правда, каждый трясет своими картами и утверждает свою правоту. Думаю, конфликт быстро закончится. Постреляют, продемонстрируют, что называется, свою крутость, сожгут несколько десятков домов, убьют несколько десятков человек, а потом разойдутся. Однако наличие танков и тяжелой техники в этот раз демонстрирует, что в перспективе этот конфликт имеет, к сожалению, потенциал, чтобы вылиться в локальную войну. Но пока мы наблюдаем крупный приграничный инцидент», - отметил он.
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