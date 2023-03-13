Подозреваемого в терроризме гражданина Украины задержали в Крыму
Сотрудники ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержали в Крыму гражданина Украины, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана» (признан в РФ террористической организацией), сообщает ТАСС на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что на подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
В ведомстве уточнили, что задержанный мог сам покинуть нацбатальон, но не сделал этого и не сообщил о группировке в правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что жительница Хабаровска, активистка движения в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала «ЯМыФургал» задержана за госизмену в виде финансирования украинской армии.
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