Съёмочная группа RT попала под обстрел в ДНР
Съёмочная группа военного корреспондента RT Валентина Горшенина попала под ракетный обстрел Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Как сообщается в Telegram-канале RT, инцидент произошёл под Докучаевском в Донецкой народной республике (ДНР).
Сам Горшенин не пострадал, операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения ног и спины и были доставлены в больницу.
Ранее корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова была ранена в результате обстрела съёмочной группы в Мариуполе.
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