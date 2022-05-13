Съёмочная группа RT попала под обстрел в ДНР

Как сообщается в Telegram-канале RT, инцидент произошёл под Докучаевском в Донецкой народной республике (ДНР).

Сам Горшенин не пострадал, операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения ног и спины и были доставлены в больницу.

Ранее корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова была ранена в результате обстрела съёмочной группы в Мариуполе.