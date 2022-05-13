Съёмочная группа RT попала под обстрел в ДНР

Съёмочная группа военного корреспондента RT Валентина Горшенина попала под ракетный обстрел Вооружённых сил Украины (ВСУ).

В Киеве погибла журналистка «Радио Свобода» Вера Гирич

Как сообщается в Telegram-канале RT, инцидент произошёл под Докучаевском в Донецкой народной республике (ДНР).

Сам Горшенин не пострадал, операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения ног и спины и были доставлены в больницу.

Ранее корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова была ранена в результате обстрела съёмочной группы в Мариуполе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖурналистыОбстрелДНРРакетный Удар
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