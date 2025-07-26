Угрозу для ядерной безопасности на ЗАЭС после атаки ВСУ назвали крайне высокой

В Ингушетии обломки дрона ВСУ упали на жилой дом, пострадали женщина и трое детей Литва направит €30 млн на покупку у США ЗРК Patriot для Украины Протесты против президента США Трампа начались в Шотландии Найк Борзов остался доволен своим выступлением на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» Московский «Спартак» разгромно уступил со счетом 0:3 калининградской «Балтике» в матче второго тура РПЛ