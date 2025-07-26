Угрозу для ядерной безопасности на ЗАЭС после атаки ВСУ назвали крайне высокой

После атаки украинской армии на пожарную часть Запорожской АЭС и город Энергодар угрозу для ядерной безопасности оценили как крайне высокую. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба ЗАЭС.

Беспилотники ВСУ атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС

Последствия ударов украинских войск продемонстрировали инспекторам МАГАТЭ. В пресс-службе подчеркнули важность их присутствия для фиксации событий. Наличие на объекте инспекторов МАГАТЭ свидетельствует о чрезвычайной опасности таких атак.

Ранее украинские беспилотники атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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