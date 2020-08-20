«Нужно иметь смелость вовремя уходить». Кулясов о Лукашенко
Экс-кандидату на пост главы Белоруссии Светлане Тихановской предложили стать «переходным президентом» республики. С таким заявлением выступил Валерий Цепкало, который также претендовал на президентский пост. Новые выборы, по мнению политика, можно провести через пять-шесть месяцев.
Лидер группы «Анимация» Константин Кулясов поделился со слушателями НСН своим мнением, как можно было бы избежать все то, что происходит после выборов в Белоруссии.
«Всего этого можно было избежать, если бы глава республики понимал, что сменяемость власти – это не пустой звук. С каким уважением вдруг я вспомнил слова первого президента России Бориса Николаевича Ельцина – «я устал, я ухожу». Ведь понимал, что от него устали, и попытка остаться у власти приведет лишь к беде. Пришло новое поколение, и оно требует перемен. И нужно найти в себе смелость вовремя уйти, признав, что твое время ушло. Белоруссия сегодня – это зеркало России завтра. Хабаровск, Башкирия, что дальше? Быть может, это натолкнет на правильные мысли руководство нашей страны. Чтобы без избиений и унижений, чтобы без революций и крови, чтобы у всех был мир в доме», – отметил он.
Кроме того, Константин Кулясов в эксклюзивном интервью НСН предположил, что российским властям лучше отменить учебный год для школьников, если правительство понимает, что очная форма обучения в 2020 году невозможна.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
937 тыс.+4 828 / сут.
Умерли
15 989+117 / сут.
Выздоровели
749 тыс.+6 795 / сут.
- Монахиней из захваченного схимонахом Сергием монастыря отправят в другие обители
- Кобзев обсудил меры защиты акватории Байкала
- Кафельников захотел уехать из России
- Белорусская оппозиция выступает за добрые отношения с Россией
- Лебедев назвал монумент «Родина-мать» уродским
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru