«Нужно иметь смелость вовремя уходить». Кулясов о Лукашенко

«Всего этого можно было избежать, если бы глава республики понимал, что сменяемость власти – это не пустой звук. С каким уважением вдруг я вспомнил слова первого президента России Бориса Николаевича Ельцина – «я устал, я ухожу». Ведь понимал, что от него устали, и попытка остаться у власти приведет лишь к беде. Пришло новое поколение, и оно требует перемен. И нужно найти в себе смелость вовремя уйти, признав, что твое время ушло. Белоруссия сегодня – это зеркало России завтра. Хабаровск, Башкирия, что дальше? Быть может, это натолкнет на правильные мысли руководство нашей страны. Чтобы без избиений и унижений, чтобы без революций и крови, чтобы у всех был мир в доме», – отметил он.

Кроме того, Константин Кулясов в эксклюзивном интервью НСН предположил, что российским властям лучше отменить учебный год для школьников, если правительство понимает, что очная форма обучения в 2020 году невозможна.

