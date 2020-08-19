Кулясов: Белоруссия сегодня – зеркало завтрашней России
Лидер группы «Анимация» Константин Кулясов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Школам посоветовали подготовиться к онлайн-обучению
Власти рекомендовали школам подготовиться к переходу на онлайн-обучение в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Также колледжам рекомендовано перевести занятия заочных и вечерних групп в дистанционный формат.
Константин Кулясов: «Мне кажется, что всех тема коронавируса серьезно достала. Однако он настолько плотно вошел в нашу жизнь, что без него обойтись невозможно. Я, как отец двоих детей, считаю, что любое онлайн-обучение является полнейшей чушью. За исключением каких-то особых случаев, когда ученик не может посетить учебное заведение. Любые заочные формы возможны исключительно в вузах. Мое мнение тут очень простое. Если очная форма обучения для школьников в этом високосно-ковидном году невозможна, нужно полностью отменить занятия и отложить их на год, выдав обучающимся необходимый перечень литературы для самостоятельного обучения. Либо нужно увольняться с работы одному из родителей, чтобы самим продолжать обучение своих детей при помощи онлайн-уроков преподавателя. Но в таком случае государство должно взять на себя обязательство выплачивать пособие неработающим родителям, а это, как мы все понимаем, утопия», – предложил в интервью НСН Константин Кулясов.
Тихановской предложили стать «переходным президентом»
Светлане Тихановской предложили стать «переходным президентом» Белоруссии, а новые выборы провести через пять-шесть месяцев. С таким предложением выступил политик Валерий Цепкало, который также претендовал на пост главы республики.
Константин Кулясов: «Все этого можно было избежать, если бы глава республики понимал, что сменяемость власти – это не пустой звук. С каким уважением вдруг я вспомнил слова первого президента России Бориса Николаевича Ельцина – «я устал, я ухожу». Ведь понимал, что от него устали, и попытка остаться у власти приведет лишь к беде. Пришло новое поколение, и оно требует перемен. И нужно найти в себе смелость вовремя уйти, признав, что твое время ушло. Белоруссия сегодня – это зеркало России завтра. Хабаровск, Башкирия, что дальше? Быть может, это натолкнет на правильные мысли руководство нашей страны. Чтобы без избиений и унижений, чтобы без революций и крови, чтобы у всех был мир в доме», – отметил музыкант в эфире НСН.
В Питере снова закрасили граффити Цоя
В Петербурге в очередной раз закрасили граффити, посвященное Виктору Цою.
Константин Кулясов: «Что тут скажешь, культурная столица продолжает держать марку, но ее все время закрашивают», – сказал в беседе с НСН Константин Кулясов.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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